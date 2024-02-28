JLo acusa que fue “maltratada” en sus relaciones pasadas: “Todo estaba tan nublado”

Video JLo habría revisado que Ben Affleck no estuviera bebiendo alcohol: tomó de la misma copa de su esposo

Jennifer López se sinceró sobre algunos de los aspectos negativos que ocurrieron en relaciones que sostuvo en el pasado, previo a finalmente casarse con Ben Affleck.

La cantante recordó, en el recién estrenado documental ‘The Greatest Love Story Never Told’, su fallido historial amoroso, que incluye sus romances con Alex Rodríguez, Marc Anthony y Ojani Noa, entre otros.

PUBLICIDAD

Jennifer López acepta que sus exparejas hacían “cosas desagradables”

El documental muestra a Jennifer López explicando la creación de su película musical ‘This Is Me… Now’, que se lanzó el pasado 16 de febrero, de acuerdo con People.

En una de las escenas del video correspondiente al tema ‘Rebound’, la también actriz es atacada por su pareja ficticia mientras sostienen una discusión.

“Ser aventada y mangoneada de esa manera no es divertido”, sentenció ella, refiriéndose a la ocurrido en la recreación del tenso momento.

“Quiero decir, nunca estuve en una relación en la que me golpearan, gracias a Dios”, indicó para aclarar que no sufrió violencia doméstica de parte de alguno de sus novios.

Sin embargo, reveló: “Pero definitivamente he sido maltratada y (sufrí) un par de otras cosas desagradables… brutas… irrespetuosas”.

La llamada ‘Diva del Bronx’, de 54 años, no especificó por parte de quién ni cuándo se suscitaron dichos maltratos: “Me alegro de que eso haya quedado atrás”, confesó.

A lo largo de su participación, ella refrenda que la cinta es una amalgama de sus experiencias antiguas en los idilios y citas, y que ilustra su viaje hacia la valoración propia.

“Hubo personas en mi vida que me dijeron: ‘Te amo’, y luego no hicieron cosas que estuvieran en consonancia con la palabra amor”, expuso.

“Tienes que tocar fondo, donde te encuentras en situaciones que son tan incómodas y dolorosas que finalmente dices: ‘Ya no quiero esto’”, añadió.

A la estrella de ‘Selena’ le resultó complejo alejarse de las parejas que estaban causándole un sufrimiento y explicó la razón.

PUBLICIDAD

“Un terapeuta me preguntó: ‘¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías?’. Y fue tan claro. Le diría: ‘Lárgate de aquí y no mires atrás’”, contó.

“Pero para mí estaba tan nublado y tan complicado con tanto de mi pasado y mi propio dolor y herida y disfunción, que no podía ver con claridad. Era como mirar a través de la niebla”, admitió.

Jennifer López se sintió “abusada”

Esta no es la primera vez que la multifacética estrella habla de las actitudes perjudiciales que sufrió en sus romances, aunque sí se ha reservado los detalles.

En su libro ‘True Love’, que salió a la venta en noviembre de 2014, Jennifer López escribió, según reportó Page Six: “Nunca me han puesto un ojo morado ni me han roto un labio…”.