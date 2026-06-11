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Hijo de 4 años de estrella de TV sufre fuerte accidente: fue “catapultado” desde un inflable

Jess Wright, estrella del show ‘The Only Way Is Essex’, compartió detalles del fuerte accidente que sufrió su hijo de 4 años durante una fiesta. “Tuvimos una situación realmente aterradora", dijo.

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Por:Elizabeth González
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El hijo de 4 años de Jess Wright, estrella de la serie ‘The Only Way Is Essex’, sufrió un fuerte accidente el pasado fin de semana. El pequeño fue catapultado desde un castillo inflable durante una fiesta de cumpleaños.

A través de sus historias de Instagram, Wright compartió detalles sobre lo ocurrido, detallando que Presley tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de Londres.

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“Tuvimos una situación realmente aterradora en una fiesta de cumpleaños el sábado y ha estado muy apegado (más de lo habitual) desde entonces”, escribió la estrella de la televisión el 10 de junio.

“Presley fue catapultado desde un castillo inflable, desde unos tres metros de altura, volando por el aire y aterrizando boca abajo en el suelo. Aquel sonido silenció toda la fiesta y me perseguirá, estoy segura”, agregó.

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Jess Wright compartió que, aunque los siguientes minutos fueron angustiantes porque su hijo estaba “luchando por respirar” y, posteriormente se desmayó en sus brazos, todo quedó en un susto.

“Milagrosamente, cuando llegamos, el shock había disminuido un poco, los analgésicos hicieron efecto y, unas horas después, nos dieron de alta sin más lesiones que algunos moretones, un niño pequeño muy dolorido y unos padres traumatizados”, dijo.

Incluso, describió aquel accidente de sonido ensordecedor como algo “fortuito” que le había dejado una gran lección.

“Fue un accidente fortuito que no se pudo evitar, pero tendré más cuidado en el futuro si el castillo inflable está sobre un suelo de madera en lugar de colchonetas o, supongo, césped”, explicó.

El pequeño de 4 años solo presentó moretones.
El pequeño de 4 años solo presentó moretones.
Imagen Jess Wright / Instagram


“Fue un simple accidente que pudo haber ocurrido en cualquier momento, son cosas que pasan”, insistió.

Por último, Jess Wright se mostró agradecida ante la rápida recuperación de su hijo Presley, a quien mostró jugando aun sobre la cama de un hospital.

“El día más aterrador de mi vida (…) Le he dado gracias a Dios todos los días porque está bien, porque fue realmente horrible verlo en el estado en que estaba aquí y justo antes”, compartió.

“¡Cinco horas después y estábamos jugando! ¡Agradecidos por su recuperación!”, sentenció.

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