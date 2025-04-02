Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme es investigado por supuestos vínculos en caso de trata de personas

El actor belga habría recibido como “regalo” a cinco mujeres rumanas con pleno conocimiento de que provenían de una red de traficantes. Los hechos de los que se le acusan habrían tenido lugar en Cannes.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Así eran las fiestas secretas de Sean ‘Diddy’ Combs: enfrenta graves delitos que lo dejarían en prisión

Jean-Claude Van Damme es investigado por supuestos vínculos en caso de trata de personas en Rumania.

Según reportes de Antena3, una filial de CNN, el actor fue denunciado ante la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania (DIICOT) por haber mantenido presuntamente relaciones sexuales con cinco mujeres que estaban siendo traficadas por un grupo criminal liderado por Morel Bolea, un autoproclamado ‘gurú’ rumano.

PUBLICIDAD

Más sobre Jean-Claude Van Damme

Famosos que se divorciaron y se volvieron a casar: le dieron otra oportunidad al amor
3 mins

Famosos que se divorciaron y se volvieron a casar: le dieron otra oportunidad al amor

Univision Famosos
Ladrón de joyas escapa en patineta gracias a que la gente se distrajo viendo a Jean-Claude Van Damme
1 mins

Ladrón de joyas escapa en patineta gracias a que la gente se distrajo viendo a Jean-Claude Van Damme

Univision Famosos
Jean-Claude Van Damme abandona una entrevista tras ser preguntado por su 'idilio' con Kylie Minogue
2 mins

Jean-Claude Van Damme abandona una entrevista tras ser preguntado por su 'idilio' con Kylie Minogue

Univision Famosos

Los hechos habrían ocurrido hace 10 años en Cannes, Francia, y de acuerdo con el abogado de las víctimas, Adrián Cuculis, el intérprete de 64 años habría recibido como un “regalo” a las mujeres "que se encontraban en estado de vulnerabilidad” con pleno conocimiento de que provenían de una red de traficantes.

"Varios rumanos investigados por proxenetismo y tráfico de personas ofrecieron a Jean-Claude Van Damme cinco mujeres rumanas para que mantuviera relaciones sexuales con ellas. La persona que recibió estos beneficios conocía su situación", declaró al medio.

Hasta el momento, Jean-Claude Van Damme no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el abogado de las víctimas declaró al canal que el protagonista de ‘Doble Impacto’ en breve sería citado ante las autoridades para rendir su declaración.

Jean-Claude Van Damme es conocido por su trabajo en películas como ‘Contacto Sangriento’, ‘Kickboxer’ y ‘Los Indestructibles’ 2. Además, prestó su voz en ‘Minions: nace un villano’ y ‘El Jardinero’.

Relacionados:
Jean-Claude Van DammeEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD