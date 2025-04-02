Jean-Claude Van Damme es investigado por supuestos vínculos en caso de trata de personas
El actor belga habría recibido como “regalo” a cinco mujeres rumanas con pleno conocimiento de que provenían de una red de traficantes. Los hechos de los que se le acusan habrían tenido lugar en Cannes.
Jean-Claude Van Damme es investigado por supuestos vínculos en caso de trata de personas en Rumania.
Según reportes de Antena3, una filial de CNN, el actor fue denunciado ante la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania (DIICOT) por haber mantenido presuntamente relaciones sexuales con cinco mujeres que estaban siendo traficadas por un grupo criminal liderado por Morel Bolea, un autoproclamado ‘gurú’ rumano.
Los hechos habrían ocurrido hace 10 años en Cannes, Francia, y de acuerdo con el abogado de las víctimas, Adrián Cuculis, el intérprete de 64 años habría recibido como un “regalo” a las mujeres "que se encontraban en estado de vulnerabilidad” con pleno conocimiento de que provenían de una red de traficantes.
"Varios rumanos investigados por proxenetismo y tráfico de personas ofrecieron a Jean-Claude Van Damme cinco mujeres rumanas para que mantuviera relaciones sexuales con ellas. La persona que recibió estos beneficios conocía su situación", declaró al medio.
Hasta el momento, Jean-Claude Van Damme no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el abogado de las víctimas declaró al canal que el protagonista de ‘Doble Impacto’ en breve sería citado ante las autoridades para rendir su declaración.
Jean-Claude Van Damme es conocido por su trabajo en películas como ‘Contacto Sangriento’, ‘Kickboxer’ y ‘Los Indestructibles’ 2. Además, prestó su voz en ‘Minions: nace un villano’ y ‘El Jardinero’.