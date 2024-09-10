Jay Wheeler sufre aparatoso accidente de tránsito: este es su estado de salud

A principios de septiembre, Jay Wheeler sufrió un aparatoso accidente de tránsito en una autopista de Orlando, Florida, cuando el vehículo en el que viajaba se deslizó, dio tres vueltas y se volcó en la carretera. El incidente ocurrió pocos días después del nacimiento de su hija.

El cantante de música urbana y sus tres acompañantes salieron ilesos del incidente, por lo que agradeció y compartió que esta experiencia lo ha llevado a reflexionar profundamente sobre su vida y su fe: "Dios nos protegió".

"Estoy bien, no me pasó nada, ni siquiera un dolor tuve y esa es una de las cosas que nadie entiende cuando le muestro esta foto… yo tampoco entiendo", escribió en la imagen.

El accidente de tránsito de Jay Wheeler. Imagen Jay Wheeler/Instagram

Jay Wheeler narra el accidente

El cantante compartió la impactante experiencia que le cambió la vida. Era un día lluvioso y aseguró que no manejaban a exceso de velocidad.

"Al carro le pasó algo que cuando la goma y el agua tienen contacto, el carro como que pierde el contacto con el suelo y se desliza y el carro de deslizó de la nada", explicó en su podcast 'Random Chat'.

"Dio como tres vueltas, cuando llega a la grama (césped) hace ¡pum! Y se volca (…) En el desespero de que podía morirme yo dije 'Dios mío' y tomé un aliento y cuando dije Dios Mío alguien abre la puerta, la persona estaba vestida de blanco, con un gabán, estaba bien vestido nos abre la puerta y atrás estaba una muchacha rubia que era enfermera y yo soy el primero que sale", detalló.

Tras estar a salvo comenzó a llorar y "empecé a ver todo lo que yo no valoraba con valor, empecé a ver la grama, el cielo, la lluvia, todo lo vi como 'gracias Señor'. Al ver el carro volteado empiezo a llorar, sentí que Dios tocó mi corazón", señaló.

Jay Wheeler se convierte al cristianismo ¿deja la música?

El cantante confesó que ya tenía meses queriendo convertirse al cristianismo, pero se frenaba porque no quería que afectara su carrera musical y a su equipo de trabajo. Sin embargo, tras el accidente no lo dudó más.

A pesar de haber "recibido al Señor", dejó claro a sus seguidores que no cambiará su música.

"Lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta, que va a fallar, un pecador igual que tú, voy a seguir cometiendo errores y eso es lo más lindo que tiene Dios. No es que yo voy a cambiar de la noche a la mañana. Yo siempre voy a ser yo", señaló en el podcast.

Finalmente envió un mensaje a sus fans.

"No se asusten, siempre voy a ser Jay Wheeler… siempre voy a hacer música de amor… No piensen que de la noche a la mañana voy a ser un predicador, no. Yo voy a dejar que Dios sea el que cambie y transforme y yo me voy a encargar de tener una relación con él, pero siendo un ser humano que falla, que comete errores, que es un pecador y eso no va a cambiar nunca", sentenció.