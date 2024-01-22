Jamie Dornan, de 'Fifty Shades of Grey', fue hospitalizado: tenía síntomas de ataque cardíaco
El protagonista de 'Fifty Shades of Grey' fue hospitalizado cuando sintió el brazo entumecido y otros síntomas de un ataque cardíaco. Los doctores descubrieron que fue a causa de una tóxica oruga.
Jamie Dornan, estrella de Fifty Shades of Grey, fue hospitalizado en Portugal con síntomas de un ataque cardíaco mientras estaba de vacaciones con amigos el año pasado, según contó su amigo Gordon Smart el pasado 12 de enero.
El incidente ocurrió durante un viaje en el que Dornan y sus amigos se encontraron con orugas procesionarias, cuyos pelos contienen una proteína irritante que puede causar erupciones, dolor en la piel, ojos y garganta, y en casos raros, reacciones alérgicas.
Jamie Dornan tuvo síntomas de un ataque cardíaco
Dornan, de 41 años, tuvo que ser trasladado al hospital con unos síntomas que apuntaban a un ataque cardíaco, tal y como afirmó Gordon Smart en el show de comedia de la BBC 'The Good the Bad and the Unexpected', reportó People este 22 de enero.
Después de una noche bebiendo vino y martinis de espresso, ambos sintieron un "hormigueo" en la mano y brazo izquierdo, lo que les hizo pensar que estaban teniendo el inicio de un ataque cardíaco. Gordon Smart además tenía una frecuencia cardíaca muy elevada, como comprobó en el hospital en una primera visita.
Cuando fue dado de alta y salió del hospital, Smart descubrió que Jamie Dornan seguía internado. "Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquieda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció. Y me encontré en la parte trasera de una ambulancia", dijo el intérprete de Christian Grey a su amigo.
El representante de Jamie Dornan no ha respondido a la solicitud de comentarios de TMZ y People.
El actor estuvo en contacto con orugas procesionarias
Una semana después del incidente, Smart recibió una llamada del médico que lo atendió, según contó, quien le preguntó si había estado en contacto con orugas en el campo de golf.
Las orugas procesionarias tienen un "potente efecto urticante capaz de producir daños y secuelas en caso de exposición o manipulación indebida", explica la página de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid.
Gordon Smart leyó la información que el médico le envió sobre estos insectos y considera que fueron muy afortunados porque el incidente no pasó de un susto. "Resulta que en los campos del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años. Resulta que rozamos orugas procesionarias y tuvimos mucha suerte de salir vivos", afirmó.