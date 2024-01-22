Jamie Dornan, de 'Fifty Shades of Grey', fue hospitalizado: tenía síntomas de ataque cardíaco

Video ‘Fifty Shades Of Grey’: Christian Grey está inspirado en un empresario real y otros secretos de la saga

Jamie Dornan, estrella de Fifty Shades of Grey, fue hospitalizado en Portugal con síntomas de un ataque cardíaco mientras estaba de vacaciones con amigos el año pasado, según contó su amigo Gordon Smart el pasado 12 de enero.

El incidente ocurrió durante un viaje en el que Dornan y sus amigos se encontraron con orugas procesionarias, cuyos pelos contienen una proteína irritante que puede causar erupciones, dolor en la piel, ojos y garganta, y en casos raros, reacciones alérgicas.

PUBLICIDAD

Jamie Dornan tuvo síntomas de un ataque cardíaco

Dornan, de 41 años, tuvo que ser trasladado al hospital con unos síntomas que apuntaban a un ataque cardíaco, tal y como afirmó Gordon Smart en el show de comedia de la BBC 'The Good the Bad and the Unexpected', reportó People este 22 de enero.

Después de una noche bebiendo vino y martinis de espresso, ambos sintieron un "hormigueo" en la mano y brazo izquierdo, lo que les hizo pensar que estaban teniendo el inicio de un ataque cardíaco. Gordon Smart además tenía una frecuencia cardíaca muy elevada, como comprobó en el hospital en una primera visita.

Cuando fue dado de alta y salió del hospital, Smart descubrió que Jamie Dornan seguía internado. "Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquieda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció. Y me encontré en la parte trasera de una ambulancia", dijo el intérprete de Christian Grey a su amigo.

El representante de Jamie Dornan no ha respondido a la solicitud de comentarios de TMZ y People.

El actor estuvo en contacto con orugas procesionarias

Una semana después del incidente, Smart recibió una llamada del médico que lo atendió, según contó, quien le preguntó si había estado en contacto con orugas en el campo de golf.

Las orugas procesionarias tienen un "potente efecto urticante capaz de producir daños y secuelas en caso de exposición o manipulación indebida", explica la página de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid.

PUBLICIDAD