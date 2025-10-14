Famosa actriz critica a las mujeres que compran costosos bolsos de marca: "Me parece vulgar"
Iliana Fox, actriz de Imperio de Mentiras, condenó el comprar bolsos tan costosos mientras hay gente que "se está muriendo de hambre". Así calificó a las mujeres que gastan miles de dólares en estos artículos de lujo.
La actriz mexicana Iliana Fox ha generado polémica tras expresar una fuerte crítica hacia el consumo de artículos de lujo, específicamente las bolsas de marca caras, una práctica que calificó de "vulgar".
Durante su participación en el podcast 'Cara a Cara con Cora', la actriz de Imperio de Mentiras abordó sus hábitos de gasto, asegurando enfáticamente que ella jamás gastaría en estos artículos. Fox declaró que no está "de acuerdo con las bolsas caras" y que, honestamente, le parecen "vulgares".
Iliana Fox considera "ignorante" comprar bolsos lujosos
La actriz de Señora Acero aclaró su motivo para calificar como "vulgar" el pagar miles de dólares por un bolso y por qué está "fuera de su ideología".
"La gente se está muriendo de hambre tenemos una hambruna en Gaza y en otros países en África para andarse comprando bolsas de 500 mil pesos (27 mil dólares) y de 200 mil (10,800 dólares) y de 100 mil (5,400 dólares) y de 50,000 (2,700 dólares)", afirmó en la emisión transmitida el pasado 5 de octubre en YouTube.
Además, ante la pregunta de si considera que "una mujer que trae una bolsa de supermarca es vulgar", dijo: "O sea, la actitud no que la mujer sea vulgar la actitud me parece completamente ignorante y poco sensible de su parte".