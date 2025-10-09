Horacio Palencia anuncia la muerte de su padre tras vivir pesadilla: "En 2 días nos cambia la vida"
El cantante anunció el fallecimiento de su padre a solo un mes de recibir una dura e inesperada noticia. Horacio Palencia dijo haber vivido una pesadilla, pues todo ocurrió en solo dos días tras haber estado pasando días felices.
El cantante y compositor mexicano Horacio Palencia anunció el fallecimiento de su padre este 9 de octubre, a solo un mes de que fuera diagnosticado con un agresivo tumor cancerígeno.
Palencia utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida y homenaje, confirmando que su padre partió a las 4:40 de la mañana. El artista reveló que, a pesar del dolor, su padre "se fue con mucha paz y tranquilidad", rodeado de sus seres queridos, incluyendo a "sus hijos y su esposa".
Horacio Palencia vivió una pesadilla con su padre
El trágico desenlace llega apenas un mes después del diagnóstico que cambió la vida de la familia. El pasado 1 de octubre, el cantante comparió la dolorosa noticia en una entrevista con el programa De primera mano.
Palencia relató que la enfermedad se presentó de forma repentina: "Todo empezó hace un mes estábamos contando chistes estábamos conviviendo bien a gusto y en dos días nos cambia la vida" cuando le detectaron un "tumor canceroso ya en etapa 4 en el hígado".
Ante la gravedad del panorama, la familia actuó de inmediato, llevándolo de manera "urgente" a la Ciudad de México para su atención.
El cantante despide a su papá con doloroso mensaje
En su nota de despedida, Palencia expresó el profundo dolor por la pérdida:"Me duele mucho tu partida papá… te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento".
El cantante aprovechó para agradecer el invaluable legado de su padre. Expresó gratitud por haberles proporcionado un hogar: "Gracias por darnos un techo de niños” y por "trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa".
Palencia afirmó que todos sus logros y triunfos son gracias a Dios y a los consejos de su padre. El artista subrayó que fue su progenitor quien le enseñó valores fundamentales como "el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez".
El compositor concluyó su mensaje con una nota de fe, asegurando que extrañará mucho a su padre, pero tiene la certeza de que ahora está "descansando con Dios" y que los cuidará desde donde esté con una "luz eterna que jamás se apagará".