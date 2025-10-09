Horacio Palencia anuncia la muerte de su padre tras vivir pesadilla: "En 2 días nos cambia la vida"

Video El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

El cantante y compositor mexicano Horacio Palencia anunció el fallecimiento de su padre este 9 de octubre, a solo un mes de que fuera diagnosticado con un agresivo tumor cancerígeno.

Palencia utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje de despedida y homenaje, confirmando que su padre partió a las 4:40 de la mañana. El artista reveló que, a pesar del dolor, su padre "se fue con mucha paz y tranquilidad", rodeado de sus seres queridos, incluyendo a "sus hijos y su esposa".

PUBLICIDAD

Horacio Palencia vivió una pesadilla con su padre

El trágico desenlace llega apenas un mes después del diagnóstico que cambió la vida de la familia. El pasado 1 de octubre, el cantante comparió la dolorosa noticia en una entrevista con el programa De primera mano.

Palencia relató que la enfermedad se presentó de forma repentina: "Todo empezó hace un mes estábamos contando chistes estábamos conviviendo bien a gusto y en dos días nos cambia la vida" cuando le detectaron un "tumor canceroso ya en etapa 4 en el hígado".

Ante la gravedad del panorama, la familia actuó de inmediato, llevándolo de manera "urgente" a la Ciudad de México para su atención.

El cantante despide a su papá con doloroso mensaje

En su nota de despedida, Palencia expresó el profundo dolor por la pérdida:"Me duele mucho tu partida papá… te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento".

El cantante aprovechó para agradecer el invaluable legado de su padre. Expresó gratitud por haberles proporcionado un hogar: "Gracias por darnos un techo de niños” y por "trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa".

Horacio Palencia anunció la muerte de su padre con doloroso mensaje. Imagen Horacio Palencia/Instagram

Palencia afirmó que todos sus logros y triunfos son gracias a Dios y a los consejos de su padre. El artista subrayó que fue su progenitor quien le enseñó valores fundamentales como "el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez".