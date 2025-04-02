Karina

Hijo trans de Karina dice estar “compitiendo” con su mamá y querer ser “ejemplo” para la gente

Xander, el retoño de la cantante venezolana, compartió el motivo por el que ahora está ‘enfrentado’ con ella. Además, confesó que sí quiere ser un “ejemplo” para las personas.

Video ¿Hijo de Camilo Sesto ya olvidó a su padre?: así responde cuando le preguntan por él

Xander, el hijo trans de Karina, sorprendió al revelar que se encuentra ‘enfrentado’ con su famosa mamá debido al rumbo que ha decidido darle a su vida.

Desde su infancia, el joven de 19 años recibió el apoyo de la cantante para transicionar al género con el que se identificaba siendo pequeño.

Él concluyó el proceso en marzo de 2022, según dio a conocer la venezolana: “Finalmente se ve como él se ha visto toda la vida”.

Hijo trans de Karina revela que está “compitiendo” con su madre

Tras haber dejado ese capítulo atrás, Xander está enfocado en su presente y futuro y tomó la decisión de incursionar en el ambiente artístico, del que antes prefería estar alejado.

Actualmente, él está promocionando su lanzamiento como cantautor, profesión que inesperadamente lo contrapone con la intérprete de ‘Amor a millón’.

“Es diferente ser ‘el hijo de Karina’ y ahora ser ‘artista hijo de Karina’ porque ahora es, estamos compitiendo”, dijo durante su aparición en ‘Ventaneando’, este 1 de abril.

El también músico dejó claro que considera que su progenitora “es muy grande”, refiriéndose a su faceta como estrella pop.

Aunque ella cuenta con una extensa trayectoria y experiencia, él aclaró que no ejerce presión sobre él para que se desempeñe a su gusto.

“No, para nada, ninguno de mis padres me ha forzado a hacer nada y ella desea que esto sea algo que quiera yo hacerlo”, indicó.

“Obviamente, me da sus consejos porque yo no soy el gran cantante, como es ella, porque estoy nada más comenzando”, añadió.

Hijo de Karina aspira a ser “ejemplo”

Consciente de que su historia personal es públicamente conocida, Xander compartió que le agradaría ser un “ejemplo para que la gente haga” lo que anhela.

“Y que no dejen que ninguna de estas etiquetas los limiten”, sentenció, apoyando la idea de que “venimos a ser felices”.

En una entrevista para ‘Sale el sol’, él destacó que pasar de ser mujer a hombre no resultó lo más inesperado de su existencia.

“Esto [volverme artista] definitivamente fue un cambio más grande”, dijo, “yo evitaba todo esto del arte y no quería [tener] nada que ver con la luz ni la cámara”.

