Así de grande está Camila, la hija mayor de Sabine Moussier: heredó la belleza de su madre

Sabine Moussier ha sido firme al asegurar que sus hijos Camila y Paulo, fruto de la relación que sostuvo con Jorge Peralta, llegaron para cambiar su existencia.

Fue en julio de 2003 cuando la actriz dio a luz a su primogénita, quien actualmente luce como toda una señorita a semanas de cumplir 21 años.

Así se ve Camila, la hija mayor de Sabine Moussier

Al igual que su famosa madre, Camila Peralta suele publicar esporádicamente en su cuenta de Instagram fotografías de lo que vive día con día.

Gracias a ello es que se puede constatar que la joven heredó la belleza, y hasta el mismo color de ojos, de Sabine Moussier.

Sabine Moussier y su hija Camila. Imagen Camila Peralta/Instagram



Aunque ninguna de las dos ha dejado claro dónde radica ahora ‘Kmi’, como la llama la intérprete afectuosamente, ella sí ha compartido que continúa preparándose.

En marzo del año pasado, la joven acompañó a su famosa mamá al estreno del melodrama Perdona Nuestros Pecados, que puedes ver aquí en ViX, y ante la prensa adelantó:

“Voy a estudiar producción, yo creo que el próximo año me voy a Los Ángeles. Bueno, es el plan, esperemos”, dijo en entrevista con el reportero Edén Dorantes para su canal de YouTube.

Camila Peralta, hija de Sabine Moussier, reveló que pensaba estudiar producción. Imagen Camila Peralta/Instagram



Aunque en un principio Sabine bromeó indicando: “Ya quiero que termine de estudiar para que me dé chamba”, posteriormente reconoció que le dolería su partida.

“Ya está volando sola y ya no tarda en írseme y yo lloro”, contó. “Sí (me da miedo), de repente se está yendo a San Francisco, y cosas así, y antes iba y venía y no pasaba nada, (pero) esta última vez que se fue, (sufrí)”.

Camila Peralta, hija mayor de Sabine Moussier, cumplirá 21 años. Imagen Camila Peralta/Instagram



En cuanto al aspecto personal, Camila no ha publicado recientemente instantáneas en las que presuma un noviazgo; no obstante, Sabine Moussier desveló en junio de 2023 que su retoño tenía pareja entonces.

“Yerno de mi corazón, no tienes la menor idea de la felicidad que nos regalaste al llegar a nuestra vida como lo hiciste…”, escribió en un ‘post’ dedicado al hombre de nombre Gino Limón.

Sabine Moussier reveló en 2023 que su hija Camila tenía novio. Imagen Sabine Moussier/Instagram



Pese a que la chica no ha colocado algún mensaje en el que aclare si ya es soltera, el 14 de febrero compartió un mensaje de amor propio.

“En este Día de San Valentín me doy el regalo más bonito a mí misma, dándome amor, sabiendo mi valor y creciendo en cada paso que doy”, confesó.

“La vida da mil vueltas y solamente tenemos por seguro: nuestra compañía hasta el día en el que nos vayamos. Aprendamos a amarnos y respetarnos más que cualquier otra persona”, sumó.