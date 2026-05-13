Vin Diesel Hija de Paul Walker tiene emotivo encuentro con Vin Diesel a 12 años de la trágica muerte de su papá Meadow Walker compartió un emotivo abrazo con el actor, quien es su padrino y se convirtió en su figura paterna luego del fallecimiento de su padre.



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Video 6 años después de la trágica muerte de Paul Walker, su única hija publica un video familiar nunca antes visto

Meadow, la hija del difunto Paul Walker, tuvo un emotivo encuentro con Vin Diesel, y otras integrantes del elenco de la saga de ‘Fast & Furious’, en el Festival de Cine de Cannes.

Este miércoles 13 de mayo, la modelo de 27 años se reunió con el actor, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster para celebrar el 25 aniversario del estreno de la cinta ‘The Fast and the Furious’, en la que su padre interpretó a ‘Brian O’Conner’.

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Los cuatro, más el productor de las películas, Neal H. Moritz, protagonizaron una sesión de fotos previa a la proyección de medianoche del exitoso largometraje.

Antes de posar para las cámaras, Meadow le dio un cariñoso abrazo a Diesel, su padrino y quien se convirtió en su figura paterna tras el deceso de Paul.

Meadow Walker se fundió en un abrazo con Vin Diesel. Imagen Dominique Charriau/WireImage



Walker, quien estelarizó varias de los filmes, perdió la vida a los 40 años en un accidente automovilístico en noviembre 2013.

Así fue el encuentro de Meadow y Vin. Imagen Getty Images

La cercanía de Meadow Walker y Vin Diesel

A inicios de marzo, Vin Diesel sorprendió a sus fanáticos al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparecía con Meadow Walker.

Ambos disfrutaron de “una cena familiar de domingo”: “Obviamente, siempre compartimos viejas historias, anécdotas nostálgicas”.

Él reconoció que ambos estaban “increíblemente emocionados” por el hecho de que los coches que se usaron en las grabaciones serían mostrados en una exhibición en el Petersen Automotive Museum, en Los Ángeles.

“Algo que me llegó al corazón fue cuando Meadow le contó a toda la familia lo emocionada que estaba porque los productos de la Fundación Paul Walker estarán disponibles en el museo”, relató él.

Hija de Paul Walker actuó en la saga

Meadow mantiene vivo el legado de su papá e incluso ya participó en una de las secuelas de la franquicia, ‘Fast X’, de 2023.

“¡El primer ‘Fast’ se estrenó cuando yo tenía un año! Crecí en el set viendo a mi papá, a Vin, a Jordana, a Michelle, a Chris y a muchos más en los monitores”, anotó en la red social entonces.

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“Gracias a mi papá, nací en la familia ‘Fast’. No puedo creer que ahora yo también vaya a estar ahí arriba, junto a quienes me han visto crecer”, agregó.