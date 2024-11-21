Hija de Jaime Maussan demanda a su padre por despido injustificado y agresión

Dayana Maussan, hija del reconocido ufólogo y periodista mexicano Jaime Maussan, interpuso dos demandas en contra de su padre. La primera de carácter laboral, alegando despido injustificado, mientras que la segunda de índole penal, acusando a su padre de agresión.

La primogénita de Maussan trabajaba junto a su padre en el programa 'Tercer Milenio', donde se dedicaba a la fotografía y a la investigación de fenómenos OVNI. Según su abogado, Porfirio Ramírez Mendoza, fue presuntamente despedida de manera inapropiada y sufrió maltrato.

"Lo único que puedo decir es que a mi representada, considero que con base a lo que yo tengo, le asiste la razón y espero que esto lo podamos resolver de la mejor forma", dijo el abogado a la TVNotas.

Acusan a Jaime Maussan de "humillaciones" y "golpes"

De acuerdo con la revista TVyNovelas, una amiga de Dayana Maussan reveló que la relación padre e hija siempre fue "complicada".

Según la publicación, tuvieron una diferencia laboral y económica que escaló en una fuerte discusión que habría terminado en golpes de él hacia ella, por lo cual Dayana habría interpuesto la denuncia.

"Jaime Maussan es un machista, hace menos a su hija y no para de humillarla", dijo la amiga de Dayana Maussan.

Según la informante, el investigador le habría ofrecido a su hija 4,800 dólares (100 mil pesos) para que dejara de buscarlo, tras la inminente fractura de la relación.

"Él la ha llegado a regañar horrible, hasta le ofreció dinero para que deje de hablarle", declaró la allegada a Dayana.

¿Quién es Dayana Maussan?

Dayana Estela Maussan, de 40 años, es producto de una relación anterior de Jaime Maussan y tiene dos medios hermanos que nacieron del matrimonio de su padre con Beatriz Amago.

Durante años trabajó junto a su papá en el programa 'Tercer Milenio'.

Dayana es fotógrafa de "expresiones artísticas" y, al igual que su padre, está interesada en temas sobre el universo y el fenómeno OVNI.