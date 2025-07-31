Hija de famosa cantante cancela su boda de último momento: hay versiones encontradas

Video Aída Cuevas responde si pagará la boda de su hija como lo hizo Pepe Aguilar con Ángela y Nodal

La hija de la cantante Aída Cuevas canceló su boda de último momento con el coach Boris Stern.

La noticia fue confirmada por la intérprete mexicana ante los micrófonos de ¡Siéntese Quien Pueda!, donde aseguró que en estos momentos lo único que ha podido hacer es externarle su apoyo a su hija Valeria.

“Valeria ya canceló su boda, ya se canceló. Eso sí, no sé (el motivo), pregúntenle a ella porque pronto la verán. Está en Colombia ahorita grabando un reality, pero ya, ya no hay nada. Yo siempre he tratado de inculcarles a mis hijos que sean felices en la vida. Si esa decisión la tomó Valeria, no me queda más que apoyarla”, señaló este 30 de julio.

Hay versiones encontradas por su la ruptura

Aída Cuevas subrayó que desconoce las razones que llevaron a su hija a cancelar su boda con Boris Stern. Sin embargo, negó tajante que la causa hubiera sido por una infidelidad. En las últimas semanas, a Valeria Cuevas la han relacionado sentimentalmente con Christopher Vélez, exintegrante del grupo CNCO.

“Ay, no, esos chismes, de verdad que, ¡qué horror! No. No, yo lo único que les puedo decir es que mi hija me dijo que no se quería casar y la verdad es que si fue porque se peleó, si fue porque encontró el amor, si fue porque no sé por qué, pues nada más es aceptarla, y ayudarla, y apoyarla, ¿no?”, señaló.

De la misma manera, la cantante le hizo frente a los rumores de que la ruptura se habría dado porque Boris presuntamente no estaba a la altura de su hija.

“Ay, no, ese muchacho es un amor, yo lo sigo queriendo. Él para mí, nada más de él recibí cariño, atenciones. Yo creo que el patrimonio lo tienen que hacer juntos, no nada más el que tenga y el que no. Yo siempre le dije a Valeria: ‘Mira, Vale, no te tienes que casar con un millonario, no tienes que hacer eso porque no te vas a vender. Tú tienes que casarte con un hombre que te aporte, que sea dadivoso’”, sentenció.

