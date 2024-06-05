Estrella de la música pop padece lupus y "un raro trastorno": "Tengo suerte de estar viva"

Video Selena Gomez sube y baja de peso muy rápido: ella explicó todo para su nuevo proyecto

La cantante Halsey reveló que padece lupus y un trastorno linfoproliferativo, tras lanzar su nuevo sencillo 'The End', en donde narra los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

Como agradecimiento por las muestras de cariño, la artista estadounidense, de 29 años, dio más detalles sobre sus padecimientos en su perfil de Instagram.

PUBLICIDAD

"Todos han sido muy amables, así que quiero compartir un poco más. En 2022, me diagnosticaron por primera vez lupus LES y luego un raro trastorno linfoproliferativo de células T".

Actualmente ambas enfermedades "están bajo control o en remisión", pero Halsey sabe que probablemente las tendrá "durante toda su vida".

Para Halsey la música ha sido parte importante de su proceso.

"Después de un comienzo difícil, poco a poco logré controlar todo con la ayuda de médicos increíbles. Después de dos años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir".

La cantante espera pronto retomar sus presentaciones en el escenario: "Con todos ustedes cantando y gritando con todo el corazón", concluyó.

Halsey revela detalles de las enfermedades que padece. Imagen Halsey/Instagram

Halsey considera que tiene "suerte de estar viva"

La estrella de la música pop dio detalles de su salud un día después de haber escrito, en la misma red social, que tenía "suerte de estar viva" debido a sus problemas de salud.

En dicha publicación, en la que etiquetó a la Lupus Research Alliance y a la Leukemia & Lymphoma Society, Halsey compartió una serie de imágenes y videos donde muestra parte del proceso por el que ha atravesado.

En los clips aparece describiendo cosas como "hoy es el primer día de tratamiento"; también muestra las transfusiones que recibió y en otro video aparece frotándose las piernas con un gesto de dolor.

Además del lupus y el trastorno linfoproliferativo que le fueron diagnosticados, Halsey también padece endometriosis.

PUBLICIDAD

Los malestares que todo eso le ha provocado los plasma en su tema 'The End'.

"Cada dos años, un médico dice que estoy enferma / Saca una nueva bolsa de trucos / Y luego me los ponen / Y al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido", es una estrofa de la canción.