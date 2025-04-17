Arrestan a estrella infantil de 'The Sixth Sense' en California: estos cargos le imputan

Video Así fue la llamada al 911 ante el presunto alboroto de William Levy en un restaurante

Haley Joel Osment, recordado por su papel en la película de terror 'The Sixth Sense', fue arrestado en Mammoth Lakes, California, el 8 de abril en un resort para esquiar, reportó TMZ.

La policía acudió al lugar alrededor de las 14:00 horas para atender una llamada sobre un hombre "presuntamente ebrio" a quien la patrulla de esquí ya resguardaba para salvaguardar la seguridad de los esquiadores, señaló el medio.

¿De qué fue acusado Haley Joel Osment?

Según los documentos oficiales a los que TMZ habría tenido acceso, al actor se le imputaron dos cargos, "intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada", la cual la policía "envió a un laboratorio para determinar exactamente qué era".

Haley Joel Osment fue liberado horas después del arresto, sin embargo, el fiscal del condado de Mono analiza si procesará el caso de la exestrella infantil.

Fuentes cercanas al actor dijeron a TMZ que él ha estado atravesando "por una situación difícil últimamente" tras la pérdida de sus bienes en los incendios forestales de Altadena, lo que le ha provocado "problemas con el seguro", pues la aseguradora habría "rechazado la reclamación".

Haley Joel Osment y Bruce Willis en 'The Sixth Sense' (1999). Imagen Getty Images

Haley Joel Osment y sus problemas con el alcohol

Esta no es la primera vez que el actor es arrestado por los efectos de ingerir bebidas alcohólicas.

En 2006, tuvo un accidente automovilístico por conducir bajo los efectos del alcohol, se impactó contra un pilar de ladrillos que le provocó lesiones en el hombro y las costillas.

Osment se declaró inocente de los cargos de conducir en estado de ebriedad y de posesión de marihuana. El juez lo sentenció a 3 años de libertad condicional, 60 horas de rehabilitación por alcoholismo, 6 meses de reuniones de AA y una multa de 1500 dólares.