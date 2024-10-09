¿Presentador que fue despedido en vivo interpondrá acciones legales?: "Es un tema de violencia"

Video Famoso presentador mexicano es despedido en vivo por su jefe y así fue el momento: "Una bajeza"

El despido en vivo del presentador Gustavo Macalpin por el dueño de la televisora de Canal 66 de Mexicali, Baja California, se hizo viral, el cual se especula pudo haber sido por criticar al esposo de la gobernadora María del Pilar Ávila, lo que muchos consideran es censura a la libertad de expresión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la conferencia mañanera este 9 de octubre y mostró su postura ante la situación, ya que el programa 'Ciudadano 2.0' era de sátira política.

"Es una decisión del director del Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien más, pues considero que no es correcto".

Gustavo Macalpi reacciona a postura de la presidenta de México

El presentador no tardó en responder al comentario de la nueva mandataria en redes sociales.

"Doctora, lo pasado, pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora, ¿que me regresen el programa? Gracias, pero no gracias", dice en un video publicado en sus redes sociales.

"Presidenta, es que el problema no es el despido, de cualquier 'chamba' te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada, el problema es la forma, el problema es que fue un acto de violencia (...) es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, amedrentar, humillar a un comunicador", añadió.

¿Gustavo Macalpi interpondrá acciones legales?

En entrevista con Despierta América, el presentador mexicano confesó que está recibiendo asesoría para considerar interponer acciones legales en contra de la televisora.

"Es un tema de violencia, es el dueño de un medio de comunicación buscando humillar, intimidar, amedrentar, a un comunicador, entonces por supuesto que pueden existir repercusiones legales. La verdad es que todavía lo estoy valorando", sentenció este 9 de octubre en el matutino de Univision.

Gobernadora de Baja California se deslinda

Gustavo Macalpi declaró en varias entrevistas que no recibió ninguna explicación tras su despido, por lo que desconoce por qué se tomó la decisión. Sin embargo, supone que la crítica que hizo al esposo de la gobernadora del estado de Baja California pudo haber sido 'la gota que derramó el vaso'.

"Yo dudo mucho que haya sido por el contenido de ayer… Yo creo que es algo que él (Luis Arnoldo Cabada) ya venía arrastrando. Además, ha sido una relación muy complicada a lo largo de todo ese tiempo que trabajé en esa televisora, precisamente por eso de 'no quiero que hagas cierta crítica, a esta persona no, a esta persona sí'", contó en entrevista con 'Telediario'.

La gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, reaccionó la mañana de este 8 de octubre y dijo desconocer la razón del despido.