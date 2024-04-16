¿Quiénes son los hijos de Gloria Trevi que cantaron en Juego de Voces?

La maternidad tuvo un impacto significativo en la vida de Gloria Trevi. La reconocida cantante experimentó la maternidad en tres ocasiones. Sus hijos llevan los nombres de Ana Dalay (quien falleció al mes de nacer), Ángel Gabriel y Miguel Armando.

¿Quiénes son los hijos de Gloria Trevi?

Ángel Gabriel, el segundo hijo de Gloria Trevi, nació el 18 de febrero de 2002 en Monterrey, Nuevo León. Es fruto de la relación que la cantante mantuvo con el productor Sergio Andrade.

En 2009, la intérprete de 'Todos me miran' contrajo matrimonio con el abogado Armando Gómez, quien le otorgó su apellido a Ángel Gabriel.

“Yo tengo un padre y es Armando Gómez. Él es quien me crio, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado”, declaró al periódico Reforma en 2020.

Miguel Armando, su tercer hijo, nació el 10 de agosto de 2005 en McAllen, Texas y es el resultado del matrimonio entre Gloria Trevi y Armando Gómez.

Miguel Armando (izquierda) y Ángel Gabriel (derecha) son los hijos de Gloria Trevi. Imagen Gloria Trevi / Instagram

Hijos de Gloria Trevi en ‘Juego de Voces’

Tanto Ángel Gabriel como Miguel Armando siguen los pasos de su mamá en la música. El primero hizo su debut como cantante en 2019 con su sencillo ‘Si te encuentro sola’, mientras que Miguel Armando lo hizo el pasado 7 de abril en el programa ‘Juego de Voces’.

Durante la emisión, Gloria Trevi y sus hijos interpretaron la canción ‘Intensamente’, dejando claro quiénes son y demostrando su interés en seguir un camino en la escena musical.

Hijos de Gloria Trevi brillaron en Juego de Voces. Imagen Gloria Trevi / Instagram



‘Celos’, tema que también fue interpretado en el reality de TelevisaUnivision, es el tercer sencillo de Ángel Gabriel.