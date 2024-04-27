Giancarlo Esposito, de 'Breaking Bad', pensó en quitarse la vida para asegurar el futuro de sus hijos
El intérprete de Gustavo Fring pensó en atentar contra su vida y hacerlo parecer un asesinato para que su familia cobrara su seguro. Pero por esta razón el actor desistió.
Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255.
Giancarlo Esposito, famoso por su papel de Gustavo Fring en la serie 'Breaking Bad', compartió los oscuros pensamientos que lo atormentaron antes de alcanzar la fama mundial.
En entrevista con el programa radial 'Jim & Sam', el actor confesó cómo llegó a considerar quitarse la vida debido a la desesperación por su situación económica.
Los problemas financieros de Giancarlo Esposito
Antes de obtener el papel que cambiaría su vida, el histrión danés estaba al borde de la bancarrota. En su lucha por encontrar una salida a sus problemas financieros, la preocupación por el bienestar de sus hijos imperaba.
"En mi cabeza, mi vía de escape era: ' ¿Alguien recibe dinero del seguro de vida si te suicidas? ¿Se quedan con él?'", contó en el show radiofónico.
La desesperación lo llevó a idear un plan que implicaba su propia muerte y describió aquel período como uno de los más difíciles de su vida.
"Era un momento muy difícil. De verdad pensé en el suicidio para que ellos sobrevivieran. Así de mal estaba", dijo.
Su plan consistía en atentar contra su vida, pero la escena haría parecer un asesinato. Sin embargo, desistió al pensar en lo que esto provocaría en su familia y seres queridos.
"El dolor que les causaría sería de por vida y extendería el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme", reflexionó.
'Breaking Bad' le cambió la vida
Un año después de esos oscuros pensamientos, Giancarlo Esposito recibió la oportunidad de su vida al ser elegido para interpretar a Gustavo Fring en 'Breaking Bad'. Este personaje se convertiría en uno de los más memorables de la serie.
Su participación no solo le brindó estabilidad económica, sino que también lo catapultó a la fama mundial.
En 'Breaking Bad' participó en 26 episodios y más tarde también formó parte de la precuela 'Better Call Saul'.
Posteriormente, su carrera continuó en ascenso con actuaciones en series como 'The Boys' y 'The Mandalorian', así como en la pantalla grande con películas como 'The Gentlemen' y la reciente película de terror 'Abigail', solo por mencionar algunas.
Actor Giancarlo Esposito, who played Gus Fring in "Breaking Bad," reveals he considered suicide when he was broke and bankrupt in 2008.— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) April 14, 2024
(🎥 notsam/Youtube) pic.twitter.com/GQJgmlrEc9
