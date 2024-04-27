Giancarlo Esposito, de 'Breaking Bad', pensó en quitarse la vida para asegurar el futuro de sus hijos

Video Muere estrella del reality 'Sister Wives' a los 25 años: habló sobre la "eutanasia" antes de morir

Giancarlo Esposito, famoso por su papel de Gustavo Fring en la serie 'Breaking Bad', compartió los oscuros pensamientos que lo atormentaron antes de alcanzar la fama mundial.

En entrevista con el programa radial 'Jim & Sam', el actor confesó cómo llegó a considerar quitarse la vida debido a la desesperación por su situación económica.

Los problemas financieros de Giancarlo Esposito

Antes de obtener el papel que cambiaría su vida, el histrión danés estaba al borde de la bancarrota. En su lucha por encontrar una salida a sus problemas financieros, la preocupación por el bienestar de sus hijos imperaba.

"En mi cabeza, mi vía de escape era: ' ¿Alguien recibe dinero del seguro de vida si te suicidas? ¿Se quedan con él?'", contó en el show radiofónico.

La desesperación lo llevó a idear un plan que implicaba su propia muerte y describió aquel período como uno de los más difíciles de su vida.

"Era un momento muy difícil. De verdad pensé en el suicidio para que ellos sobrevivieran. Así de mal estaba", dijo.

Su plan consistía en atentar contra su vida, pero la escena haría parecer un asesinato. Sin embargo, desistió al pensar en lo que esto provocaría en su familia y seres queridos.

"El dolor que les causaría sería de por vida y extendería el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme", reflexionó.

Anna Gunn, Giancarlo Esposito, Bryan Cranston y Aaron Paul en el estreno de la cuarta temporada de 'Breaking Bad' en 2011. Imagen Frederick M. Brown/Getty Images

'Breaking Bad' le cambió la vida

Un año después de esos oscuros pensamientos, Giancarlo Esposito recibió la oportunidad de su vida al ser elegido para interpretar a Gustavo Fring en 'Breaking Bad'. Este personaje se convertiría en uno de los más memorables de la serie.

Su participación no solo le brindó estabilidad económica, sino que también lo catapultó a la fama mundial.

En 'Breaking Bad' participó en 26 episodios y más tarde también formó parte de la precuela 'Better Call Saul'.

Posteriormente, su carrera continuó en ascenso con actuaciones en series como 'The Boys' y 'The Mandalorian', así como en la pantalla grande con películas como 'The Gentlemen' y la reciente película de terror 'Abigail', solo por mencionar algunas.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255.