El actor Gérard Depardieu será juzgado por presuntos abusos sexuales en filmación

El actor francés Gérard Depardieu enfrentará un juicio penal en octubre por las presuntas agresiones sexuales cometidas en 2021 contra dos mujeres en el set de una película, informaron el lunes fiscales.

El actor de 75 años, que previamente había negado cualquier conducta indebida, fue detenido para ser interrogado por la policía en París durante varias horas el lunes. Su abogado, Christian Saint-Palais, se negó más tarde a hacer declaraciones a los periodistas, más allá de decir que el actor ya no estaba bajo custodia policial.

La fiscalía de París dijo en un comunicado que el actor fue “citado a comparecer ante el tribunal penal” tras el interrogatorio.

En octubre comenzará un juicio "por agresiones sexuales que probablemente se cometieron en septiembre de 2021″ contra “dos víctimas, en el set de la película ‘Les volets verts’”, según el comunicado. No se identificó a las presuntas víctimas.

El periódico francés Le Parisien informó de que una encargada de escenografía de 53 años alega que la tomó y la tocó en la cintura, el vientre y los senos durante la filmación de “Les volets verts”, según la abogada de la mujer, Carine Durrieu Diebolt, cuando presentó la denuncia ante la fiscalía de París en febrero.

En una carta abierta en octubre pasado, Depardieu dijo: “Nunca, nunca he abusado de una mujer”.

Depardieu también ha sido acusado por más de una decena de mujeres de acosarlas, manosearlas o agredirlas sexualmente. En 2020 se le presentaron cargos preliminares por violación y agresión sexual tras las acusaciones de la actriz Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu Imagen Getty Images

En ese caso, el juez de instrucción completó su investigación el 17 de abril y transfirió el expediente a la fiscalía de París “para revisar y determinar los próximos pasos en el procedimiento”, dijo el lunes la fiscalía.

¿Quién es Gérard Depardieu?

Gérard Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948. Fue considerado por mucho tiempo un icono nacional en Francia. Ha sido embajador mundial del cine francés y ha gozado de fama internacional con varios papeles en Hollywood, entre ellos, ‘El conde de Montecristo’, ‘Napoleón’ y ‘102 Dálmatas’.

El más reciente episodio que involucra a Depardieu se produjo en un momento en que el cine francés se ve sacudido por el despertar del movimiento #MeToo tras el llamado de la actriz Judith Godrèche a la industria cinematográfica francesa para que “enfrente la verdad” sobre la violencia sexual y el abuso físico. Godrèche hizo ese llamado durante una transmisión en vivo en febrero de la ceremonia de los Premios César, el equivalente francés de los Oscar.