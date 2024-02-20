Así se ve ahora Burak Özçivit, el protagonista de Amor Eterno: ya tiene dos hijos

Video Los actores turcos que están rompiendo corazones: son mucho más que una cara bonita

Han pasado más de ocho años desde que Burak Özçivit comenzó a robarse el corazón del público con su interpretación de ‘Kemal Soydere’ en la famosa telenovela Amor Eterno.

Pese al trascurso del tiempo, el actor turco continúa en el gusto de la audiencia, que no sólo se interesa en sus proyectos laborales, sino también en su vida personal.

PUBLICIDAD

¿Cómo luce actualmente Burak Özçivit?

Por medio de su cuenta de Instagram, Burak Özçivit hace partícipe a sus fanáticos de los acontecimientos más importantes de su día a día.

El histrión continúa casado con la actriz Fahriye Evcen, con quien, hasta el momento, ha procreado dos hijos: Karan, de 4 años, y Kerem.

Burak Özçivit fue protagonista de Amor Eterno. Imagen Burak Özçivit/Instagram



Hace menos de un mes, la pareja celebró en grande el primer cumpleaños de su hijo menor, Kerem, con una fiesta de temática relacionada con los osos.

En la red social, él subió una serie de fotografías del evento, en ellas se puede observar que a sus 39 años continúa siendo un galán.

Burak Özçivit y Fahriye Evcen con sus hijos, Karan y Kerem. Imagen Burak Özçivit/Instagram



Actualmente, el intérprete estelariza la serie ‘Kuruluş: Osman’, en la que encarna a ‘Osman Bey’, fundador del Imperio Otomano que tiene diversas luchas internas y externas.

Burak además es la imagen de la marca de ropa Altınyıldız Classics, por lo que ha demostrado sus dotes de modelo en diferentes campañas.

Burak Özçivit continúa con su carrera como actor y modelo. Imagen Burak Özçivit/Instagram

Burak Özçivit disfruta de su tiempo libre

En la plataforma digital, Burak Özçivit asimismo suele presumir los viajes que realiza por los países más populares en el mundo.

Él comenzó este 2024 en Zúrich, Alemania, así que subió instantáneas en las que aparece caminando por las calles de la ciudad mientras se abrigaba para evitar sufrir por el frío.

Burak Özçivit en uno de sus viajes. Imagen Burak Özçivit/Instagram



En noviembre, estuvo de visita en Milán, Italia, y dejó claro que tiene activo su sentido del estilo al combinar un ‘total black look’.

En una de las postales que colgó, se le ve tomado de la mano de Fahriye Evcen, quien luce un conjunto azul marino que enmarca su figura.