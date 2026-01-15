Fernando del Rincón Fernando del Rincón regresa a la TV tras problemas de salud: "Hay unos contagios espantosos" Fernando del Rincón desapareció de manera abrupta del noticiario que conduce y, aunque su esposa había aclarado que tenía problemas de salud, el periodista mexicano regresó al foro para dar una explicación.



El periodista Fernando del Rincón regresó a su espacio de noticias el 14 de enero, tras estar varios días ausente por problemas de salud.

El presentador mexicano agradeció al público por la preocupación y paciencia ante su abrupta salida.

"Gracias porque estuvieron al pendiente de esta desaparición temporal que tuve al aire", dijo en su programa 'Conclusiones' de la cadena CNN en Español.

Del Rincón, de 56 años, asegura que aún desconoce el tipo de virus que contrajo, que lo mantuvo en cama durante varios días.

" Hay unos contagios espantosos. No sé qué sea, no era covid ni influenza. Cada vez se reporta más, no sé qué sea, nadie nos dice nada", explicó.

Fernando aseguró que fue una "difícil enfermedad", pero ahora está de regreso para retomar sus actividades.

Los síntomas de Fernando del Rincón

Aunque el periodista sigue sin tener un diagnóstico certero, el 8 de enero su esposa Jullye Giliberti habló para aclarar la ausencia de Fernando en el programa y dio datos sobre los síntomas que en ese entonces tenía.

"Fernando desde el sábado (3 de enero) empezó con escalofríos, con dolor de cabeza, con fiebre muy alta, con una congestión horrible, con una tos que no puede ni hablar".

En ese entonces, Jullye informó que ya estaba tomando "antibióticos" y "antigripales".