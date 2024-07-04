Conocida actriz colombiana de películas para adultos podría retirarse a los 44 años por problemas de salud
Esperanza González reveló que en 2020 le diagnosticaron un problema en la columna vertebral que con el tiempo ha empeorado debido a las filmaciones de las películas para adulto en las que participa. Según los médicos, ella tiene un desgaste de una mujer de 80 años.
Esperanza Gómez, una conocida actriz colombiana de películas para adultos, reveló que pronto podría dejar la industria por temas de salud, pues los dolores que la aquejan son cada vez más fuertes.
"Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa, me está costando mucho trabajo grabar", compartió en una reciente entrevista con el canal de YouTube 'La Red Viral'.
¿Qué tiene Esperanza Gómez, actriz de contenido para adultos?
La modelo, de 44 años, explicó que en 2020 le diagnosticaron que su columna vertebral tiene un desgaste de una mujer de 80 años, por lo cual le duele la zona lumbar, lo que le impide practicar ciertas posiciones durante las grabaciones de sus películas, incluso, en sus actividades cotidianas.
"No se tiene sexo tan suave, como lo puede tener una persona en la intimidad con su pareja, un amigo o un amante, es un sexo diferente (…) Al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola", contó en la entrevista.
Este padecimiento provocó que Esperanza cambiara sus hábitos, bajó la intensidad a sus rutinas de ejercicio y tampoco hace actividades que impliquen hacer presión en la espalda baja.
Gómez explicó que ser parte de la industria para adultos también afectó por las posiciones en las que filmaba, pues con el tiempo se fueron "dañando los nervios de la columna" que ahora le provocan inflamación y fuertes dolores.
Aunque todavía no tiene una fecha para dejar el contenido erótico, desde hace tiempo invirtió en negocios y en propiedades de bienes y raíces para solventar sus gastos cuando se retire.
Las nuevas generaciones de actrices de cine para adultos
Esperanza Gómez tiene 20 años en la industria y reflexionó sobre las nuevas actrices.
"Así hayas hecho historia o hayas sido un ícono, la gente te olvida. Yo creé fama, pero no he hecho lo que las actrices nuevas de Colombia han hecho. Hay chicas que en cuatro años han grabado más películas que todo lo que he hecho en mi carrera", sentenció.