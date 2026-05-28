Eduardo Zapien Famoso cantante padece enfermedad incurable: "No hay un medicamento como tal" Eduardo Zapien reveló que recientemente fue diagnosticado con una enfermedad incurable para la que no hay medicamento específico y la cirugía no es opción para él.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Actor de ‘Better call Saul’ revela enfermedad incurable: su futura esposa le hace conmovedora promesa

Eduardo 'Lalo' Zapién atraviesa un complicado momento al haber sido diagnosticado con una enfermedad incurable, que además no existe medicamento para tratarla.

El cantante mexicano, de 31 años, compartió que tiene una "enfermedad renal poliquística (ERP)", la cual provoca la formación de quistes en los riñones.

PUBLICIDAD

Zapien explicó que tras sentir un dolor persistente en la espalda baja, el cual pensaba era a causa del ejercicio, acudió al especialista y fue así que le detectaron ERP.

El 'influencer' fue sometido a una serie de estudios que arrojaron que tenía "entre 15 y 20 quistes" distribuidos en ambos riñones y el hígado, los cuales son benignos hasta el momento. Sin embargo, los de mayor tamaño deberán ser drenados para evitar complicaciones futuras.

"El doctor dijo que la mayoría de los quistes están llenos de líquido, pero específicamente esos dos tienen sangre. Hay una operación para que los drenen y evitar que se vuelvan cáncer", contó a TVNotas.

Su enfermedad no tiene cura

Eduardo explicó que su padecimiento no tiene cura y que extraer los quistes a través de una cirugía no es opción.

"Lamentablemente, no hay un medicamento como tal para curar esta enfermedad y tampoco me pueden operar. No existe manera de que los quiten. Al final, me volverán a salir", explicó a la revista.

Zapien deberá esperar seis meses para volver a someterse a otros estudios, pues este padecimiento podría "deformar sus riñones". Mientras tanto, deberá seguir un régimen alimenticio bajo en sodio, hacer ejercicio y mantenerse hidratado, para "no forzar los riñones".

Reveló que, en caso de no cuidarse, podría sufrir fuertes complicaciones: "La enfermedad causa problemas en el corazón. Se me puede subir o bajar la presión y causar aneurisma. Es decir, un derrame cerebral".

PUBLICIDAD

Lalo confesó que tardó tiempo en asimilar el diagnóstico y durante varios días estuvo "tumbado". Pero ahora, el cantante continúa su vida de manera habitual.

Lalo Zapien. Imagen Lalo Zapien/TikTok

¿Quién es Lalo Zapiens?

Eduardo Zapién es un cantante e 'influencer' mexicano que ha ganado fama gracias a las redes sociales.

Es exponente de música urbana y creador de contenido digital, en la que incluye comedia.

Ha lanzado canciones como "Karma", "Bandolera" y "Mejor sin ti".