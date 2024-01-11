Eduardo Capetillo dice cómo está su matrimonio con Biby Gaytán tras rumores de celos por parte de él

Eduardo Capetillo dejó claro cómo está su matrimonio luego de que semanas atrás revivieron las versiones de que supuestamente cela a su esposa Biby Gaytán, a quien también presuntamente controla.

Por años, el cantante ha arrastrado con un historial de rumores que lo señalan de supuestamente ser machista, celoso y de no dejar trabajar a la artista.

El capítulo más reciente que avivó estas versiones ocurrió a principios de noviembre pasado cuando Biby Gaytán y su hija mayor, Ana Paula Capetillo, habían alegadamente abandonado la obra de teatro 'Amor sin barreras' en México por la presunta "celotipia" de Eduardo Capetillo, según detalló en su momento la periodista Inés Moreno gracias a "una muy buena fuente".

Eduardo Capetillo responde a rumores

El también cantante enfrentó de nueva cuenta los cuestionamientos sobre la salida de su esposa e hija de la obra de teatro y que provocaron que se dijera que la abandonaron por la supuesta "celotipia" de él.

"Se dieron una serie de rumores, como siempre se dan y ya estamos acostumbrados", dijo en declaraciones presentadas en 'Venga la alegría' este jueves 11 de enero.

"Su contrato terminó y ella (Biby Gaytán) tenía una serie de compromisos que tenía que cumplir", reiteró.

Insistió en que su matrimonio se encuentra bien pese a las especulaciones sobre el supuesto control que él ejerce sobre la actriz.

"Al 100, papá", dijo y hasta presumió que la líbido entre los dos se mantiene a tope.

" Ese siempre está al 100 y más con la mujer como la que tengo, imagínate, qué belleza", agregó el artista de 53 años.

"A mí mi esposa, después de 30 años, me sigue fascinando, me encanta, toda ella me fascina", compartió.

Lo que ha dicho Biby Gaytán sobre Eduardo Capetillo

A inicios de septiembre pasado, Biby Gaytán encaró ante la prensa mexicana los cuestionamientos sobre la supuesta actitud controladora y de celotipia de su marido.

"Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso y sí, no te voy a decir que no, pero las dimensiones se han confundido muchísimo. Somos una pareja normal", mencionó a medios como Despierta América.

" Yo creo que nada en exceso, no hay que confundir celos con cuidar a tu pareja, estar atento a tu pareja, pero de ambos lados y una cosa son celos y otra cosa es control", señaló.