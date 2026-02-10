Donovan Carrillo Donovan Carrillo enfrentó ataques homofóbicos desde niño por patinar, pero nada lo detuvo El patinador mexicano relató cómo era cuestionado por elegir este deporte. Hoy, él representa a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.



El patinador mexicano Donovan Carrillo participa actualmente, y con gran éxito, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Este 10 de febrero, el deportista clasificó para participar en el programa libre dentro del patinaje artístico varonil, sumando así un logro a su carrera profesional.

“Sentí que volaba por unos segundos, fue algo especial, mágico”, dijo en exclusiva para TUDN sobre su desempeño en el programa corto.

“El cariño de la audiencia no lo esperaba para nada, sabía que iban a venir algunos mexicanos, y que iban a estar apoyándome, pero la respuesta fue electrizante e inspirador”, añadió.

Donovan Carrillo ha recibido comentarios homofóbicos

Si bien, actualmente Donovan Carrillo cuenta con el apoyo de miles de mexicanos, en sus inicios fue víctima de burlas por practicar el patinaje.

“Siempre ha habido comentarios homofóbicos en contra de mi hijo. Hay gente que no tiene la cultura del deporte, no entienden el patinaje artístico”, dijo su papá, Adolfo Daniel Carrillo, a Verne en 2016.

Al respecto, el atleta contó al medio entonces: “Mis compañeros de la primaria me decían, ‘oye, ¿por qué practicas patinaje si es para niñas?’. Mis papás me han enseñado a no hacerles caso”.

Los señalamientos, lamentablemente, no cesaron cuando llegó a las competencias profesionales. A sus 16 años, aquel 2016, él participó en el Grand Prix Figure Skating.

Para su número en dicha contienda, eligió la canción ‘Hasta que te conocí’, de Juan Gabriel, lo que, explica El País, no sólo le generó “fama”, sino también “una serie de comentarios que abrían el melón de ese México machista y homófobo”.

“Les pido a todos que sean más abiertos y que no se cierren a comentarios como los que inculcan algunos padres, de que el ballet es para las niñas y el fútbol para los niños”, declaró Donovan en reacción a los ataques.

Donovan Carrillo: “No me molesta que me llamen gay”

En 2022, mientras competía en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, Donovan Carrillo volvió a enfrentar juicios negativos.

“No me molesta que me llamen gay porque no lo soy, lo que me molesta es que usen la palabra gay como un insulto o como algo dañino para mi persona y mi trabajo”, aseveró en una entrevista, retomada por Diario AS.

Previamente, él relató que si se decidió a practicar patinaje fue para enamorar a una niña. Tenía apenas 8 años.

“Mi hermana Dafne lo practicaba y la tenía que esperar hasta que saliera de sus entrenamientos. A mí me gustaba una niña, Elizabeth. Entonces le pregunté a mi mamá, ‘¿qué te parece que para que no me aburra me metes al patinaje?’. Ella aceptó de inmediato”, recordó.

En lugar de centrarse en lo controversial, el tapatío se enfoca en lograr sus metas y seguir destacando como hasta hoy.