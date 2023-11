Denisse Guerrero, de Belanova, fue diagnosticada con un tumor de “casi dos kilos” durante su retiro

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor (gigante, pesó casi dos kilos). Recuerdo que, cuando el doctor me dijo que había 50 por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’. Eso me sirvió para entender que soy una mujer, de 43 años, que tiene derecho a ser feliz y eso es lo que me da la motivación”, contó.