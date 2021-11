Danna Paola ha demostrado una y otra vez que no tiene enemistades con otros famosos

El 17 de octubre de 2021 Danna Paola compartió en redes sociales una foto de ella con el cabello corto y oscuro, lo que comenzó a generar comparaciones con la hija de Pepe Aguilar, las cuales se avivaron después de que ambas asistieran a los Latin GRAMMY 2021.

Tras su regreso a la Ciudad de México fue entrevistada por diversos medios al respecto. Ella aclaró el tema, diciendo: “¿cuál rivalidad”, y mencionando que su interpretación de ‘Calla tú’ en la premiación fue para las mujeres.

“Fue una invitación a todas mis compañeras con mucho respeto y admiración también, de todo el apoyo, de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos y que no nos callemos nunca.”



También habló sobre su admiración hacia Ángela Aguilar:

“Ángela es hermosa, la amo, canta divino, la vi por ahí, estaba preciosa, la admiro mucho, es una niña muy talentosa, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, por supuesto”.

Negó su pelea con Belinda

Desde hace años existen rumores de una rivalidad entre las cantantes, debido a las similitudes de sus carreras en Latinoamérica, pese a que la intérprete de ‘Oye Pablo’ la ha negado en más de una ocasión.

La primera vez fue durante una entrevista con el Escorpión Dorado a finales de 2019, cuando el youtuber le preguntó al respecto, ella simplemente contestó: “No, yo no tengo rivalidad con nadie, le mandamos un beso”.



En junio de 2021 las especulaciones sobre su relación volvieron a aumentar luego de que ambas compartieran una imagen usando el mismo outfit pero Danna Paola dijo en el programa ‘Ventaneando’ que se le veía “muy bonito” y confesó lo que siente por Belinda.

“Yo la verdad la respeto mucho, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene. Al final también a veces los fandoms se ponen en contra… y digo bueno cada quien”.

Aclaró su buena relación con el elenco de ‘Élite’

Después de la primera temporada del programa de Netflix, donde la actriz interpretó a Lucrecia, comenzaron a circular rumores en redes sociales sobre la enemistad de Danna Paola con el resto de los protagonistas. En 2020 la artista mexicana decidió romper el silencio al respecto y habló sobre el tema para la revista ‘Seventeen’.

“Me da muchísima risa cada vez que sacan un video diciendo que no me llevo con ellos o que yo soy la pesada del grupo, me resulta muy simpático porque somos una familia súper unida y creo que no tenemos por qué demostrarlo a nivel de redes sociales”, dijo la intérprete.

Confesó que no tiene rivalidad con Tini

Posterior a la ruptura de Martina Stoessel, mejor conocida como Tini, y Sebastián Yatra, en mayo de 2020, algunos de sus seguidores comenzaron a acusar a Danna Paola como la culpable, aun cuando ellos siempre han aclarado que son sólo amigos.

En una entrevista para ‘Teleshow’ incluso le preguntaron a la intérprete de 'Mala Fama' sobre trabajar con la cantante argentina y ella dijo que le encantaría.

“La música no debe tener género, no hay competencia. No debe haber rivalidad entre nadie. Se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, declaró la mexicana.