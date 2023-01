Danilo Carrera se va de México y explica sus razones: “Me está pegando muchísimo”

Danilo Carrera se sinceró sobre el curso que tomará su vida este 2023 y señaló que próximamente se mudará a Miami, tras siete años viviendo en México.

El actor confesó que de no haber sido por su nueva telenovela ‘Amor invencible’ junto a Angelique Boyer, ya estaría viviendo en Estados Unidos.

“Me mudo a Miami; me voy de México después de siete años, y es un proceso”, reveló en entrevista para diversos medios de comunicación como Despierta América.



El exfutbolista ecuatoriano aseguró que ha cumplido su cometido en tierra azteca, por lo que ahora radicará en la llamada ‘Ciudad del sol’.

“Ya he hecho todo en México, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya he protagonizado, antagonizado, he estado en todas las horas (horarios de programación en la televisión mexicana)”, comentó el histrión.

Danilo Carrera considera a México como su hogar, por lo que irse después de gratas experiencias en ese país le resulta difícil.

“¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa, ha sido mi hogar los últimos siete años, desde 2015 que me mudé no me he ido. Me han tratado increíble, he tenido una carrera que ni siquiera yo podría imaginarme llegar a donde he llegado”, se sinceró el histrión.

¿Danilo Carrera deja las telenovelas?

Danilo Carrera sorprendió al contar que ha pensado en retirarse de las telenovelas a sus 33 años, pues considera que es lo ideal ahora que está en la cumbre de su carrera.

“Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en todo América Latina; ya hice conciertos con esa novela (‘La doble vida de Estela Carrillo’) y creo que esta de aquí puede ser. Si ya me retiro, me retiro otra vez en alto, ¿no?”, agregó.

El protagonista de telenovelas como ‘Contigo sí’ (disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) compartió que, gracias a su múltiples proyectos en México, actualmente tiene la solvencia económica para retirarse. Entre risas, comentó la posibilidad de regresar a jugar fútbol, tal como lo hizo antes de convertirse en actor.

El artista no reveló a que se dedicará en Miami; sin embargo, aseguró que en esta etapa podría tomarse un tiempo para disfrutar la vida.

“Pues desde los 26 años, protagonizando a las 9:00 de la noche, llevándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera y cobrando bien para irme de viaje, disfrutar la vida”, externó.

Danilo Carrera se quedó en México por su proyecto con Angelique Boyer

El actor reveló que ya había pensado mudarse a Estados Unidos desde hace tiempo; no obstante, decidió quedarse una temporada más cuando le llegó el ofrecimiento de un papel en la nueva telenovela de Juan Osorio, ‘Amor invencible’.

"Por ahora, la verdad que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio y con Angelique Boyer, no estaría trabajando y me hubiera ido ya; porque salió esto (la telenovela ‘Amor invencible'). Hay cosas a las que no les puedes decir que no, es un reto; y la verdad, si esta fuera mi última novela, me retiraría muy feliz, muy contento”, dijo Carrera a la prensa mexicana.