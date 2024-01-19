Así ha sido la lucha de la actriz Dacia Arcaraz para que su hijo autista tenga una mejor vida

Video Federica Quijano fue golpeada por su hijo y tuvieron que hospitalizarla: explicó qué pasó

La actriz Dacia Arcaraz, conocida por su participación en telenovelas como Una Familia Con Suerte, ha sido abierta sobre la lucha que mantiene desde que su hijo, Gonzalo, fue diagnosticado con autismo.

Fue cuando el ahora adolescente tenía un año y medio que la cuñada de la artista se percató de que él no se estaba desarrollando adecuadamente, por lo que le recomendó lo llevara a revisión con un neurólogo.

Después de que una especialista le asegurara a Arcaraz erróneamente que el bebé “no tenía nada”, otro le aseveró posteriormente, basándose en los exámenes médicos que le realizó, que presentaba “paquigiria”.

“(Me explicó) que (eso significaba) que no se le desarrolla bien la parte frontal del cerebro, y es muy hiperactivo”, contó en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ en julio de 2023.

Con el objetivo de ayudar a su pequeño, Dacia viajó con él a Cuba para que recibiera atención y que así se volviera “un niño neurotípico”.

“Allá me cambian el diagnóstico, me dicen es retardo generalizado del desarrollo con espectro autista”, relató acerca del cómo supo finalmente sobre la condición de Gonzalo.

“¿Qué es? Que mi hijo tiene hoy por hoy 15 años, pero mentalmente para unas cosas tiene 2, para otras, 5 o 3”, explicó.

Gonzalo, hijo de Dacia Arcaraz, fue diagnosticado con "retardo generalizado del desarrollo con espectro autista". Imagen Dacia Arcaraz/Instagram

Dacia Arcaraz se las “ha visto muy difícil” por la actitud de su hijo Gonzalo

Buscando lograr que su retoño tuviera calidad de vida, Dacia Arcaraz decidió concentrarse en su cuidado, por lo que se apartó de su profesión en el entretenimiento y se trasladó a radicar a Los Ángeles, California.

“Mi vida gira alrededor de mi hijo. Tuve que dejar mi carrera, mi familia, mi país (México), al igual que mi marido (Gonzalo Davila). Él tenía una empresa, la vendimos. Vendimos todo y nos fuimos a buscar algo para (mi hijo)”, dijo en la emisión.

“Si buscas la esperanza y la alternativa de que te digan un día que tu hijo va a ser, ya no curado porque el autismo no es una enfermedad y no se cura, es una condición, que sea un niño que tenga una vida lo más normal que se pueda, que sea autosuficiente”, agregó.

La estrella del melodrama Mañana Es Para Siempre, que puedes ver aquí en ViX, se sinceró acerca de lo complicado que, ahora que Gonzalo es un joven, resulta cuidarlo.

“Por su condición, de repente (hace) berrinches, y porque aparte lo hemos consentido mucho. Como padres no se estudia y de repente lo sobreproteges demasiado”, expuso.

“Tiene una actitud a veces como de adolescente, (y manda): ‘Quiero esto’, ‘Haz esto’. Y hoy habla, mi hijo se da entender, pero sí la hemos visto muy difícil”, reconoció.

Dacia Arcaraz y su hijo, Gonzalo. Imagen Dacia Arcaraz/Instagram

Arcaraz narró que una noche, mientras su esposo estaba fuera de casa trabajando como taxista de aplicación, Gonzalo atravesó una crisis y terminó lastimándola.

“No me acuerdo si despertó o ya se iba a dormir. De la nada, se me fue encima. Me empezó a pegar y a jalar el cabello, lo poco que tenía, porque me lo había casi rapado”, recordó en entrevista con TVNotas, publicada el 26 de septiembre de 2023.

“Me agarró de la cara. Se desesperaba. Me empezó a rasguñar. Lo que hice fue hacerme bolita en el piso, porque no sabía qué iba a pasar”, añadió.

Del percance, Dacia resultó con lesiones, pero salva, ya que incluso su hijo, cuando se tranquilizó, “se fue a su recámara”, donde “estaba llorando”. “Es como el rollo de ‘Hulk’. Se pierde. No es él”, aclaró ella.

Hijo de Dacia Arcaraz ha tenido avances gracias al esfuerzo de sus padres

En torno a la evolución positiva que ha presentado Gonzalo, Dacia Arcaraz compartió que no solamente se debe a las terapias que ha tomado, sino también a una alimentación adecuada para su organismo.

“Incluso el psiquiatra, que no cree en la dieta, me dice: ‘Yo no sé qué está haciendo, pero los niveles de sangre de su hijo y todos los estudios van mucho mejor’”, contó.

Dacia Arcaraz se muestra en redes sociales con su hijo Gonzalo. Imagen Dacia Arcaraz/Instagram



Asimismo, el adolescente recurre al método Tomatis, en el que “ponen audífonos con música clásica de Mozart. Diferentes tonos de la música, bajito y luego más fuerte, para estimular las conexiones neuronales”.

“Ya no le duele el estómago y las crisis le duran menos. Esto es por las terapias, la dieta y todo lo que hacemos. (…) Está tomando clases de tenis y natación. Lo tenemos ocupado todo el tiempo”, mencionó.

“Se comunica mejor. Su principal avance es que sus crisis ya no detonan como antes. Empezamos a hablar y te das cuenta de que ya escucha”, sumó.

Para Dacia, es como si Gonzalo hubiera tenido un “despertar”: “Se empezó a dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Identifica más sus sentimientos”.