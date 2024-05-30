Concierto de Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros se cancela por lluvia y se desata el caos
El concierto de los cantantes mexicanos se canceló por las condiciones climáticas, lo que desató la ira de los asistentes.
El concierto de Gabito Ballesteros y Santa Fe Klan que ofrecerían en Guadalajara, Jalisco, este 28 de mayo fue cancelado.
Los asistentes, decepcionados, tuvieron un arranque de ira y desataron el caos, reportó el diario Milenio este miércoles.
El cierre de campaña de la candidata de Morena Claudia Delgadillo, aspirante a gobernadora de Guadalajara, tenía contemplada la presentación musical de los cantantes mexicanos, pero, debido a la intensa lluvia, el concierto tuvo que ser cancelado.
Caos en el cierre de campaña de @Claudiashein y @ClaudDelgadillo la BORRACHA— REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) May 30, 2024
Miles de jaliscienses asistieron al evento de Morena bajo la promesa de disfrutar un concierto de Gabito Ballesteros y Santa Fe Klan.
Sin embargo, se canceló debido a la lluvia inesperada.
☔ Tras… pic.twitter.com/N6NGUCKTKT
Los asistentes, molestos por la situación, mostraron su desacuerdo lanzando sillas que se habían colocado como parte de la organización.
Algunos incluso brincaron las vallas de seguridad y subieron a los monumentos de la zona para tener una mejor vista del escenario.
Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros piden perdón a fans
Santa Fe Klan, agradecido por la paciencia de sus seguidores a pesar del clima adverso, prometió volver a Guadalajara para ofrecer otro evento sin costo. En una publicación en Instagram, el artista expresó: “Guadalajara no pudimos salir por causas del clima. ¡Nos vemos pronto carnales! Gracias por aguantar”, dijo en un video publicado en Instagram.
Posteriormente, el cantante cantó junto con sus fans a través de un megáfono y prometió reagendar su concierto.
Gabito Ballesteros también ofreció disculpas: "Lamentablemente, por razones de seguridad, nos obliga a cancelar las presentaciones musicales programadas. Agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado", dijo en un video a través de Twitter.