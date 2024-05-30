Famosos

Concierto de Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros se cancela por lluvia y se desata el caos

El concierto de los cantantes mexicanos se canceló por las condiciones climáticas, lo que desató la ira de los asistentes.

El concierto de Gabito Ballesteros y Santa Fe Klan que ofrecerían en Guadalajara, Jalisco, este 28 de mayo fue cancelado.

Los asistentes, decepcionados, tuvieron un arranque de ira y desataron el caos, reportó el diario Milenio este miércoles.

El cierre de campaña de la candidata de Morena Claudia Delgadillo, aspirante a gobernadora de Guadalajara, tenía contemplada la presentación musical de los cantantes mexicanos, pero, debido a la intensa lluvia, el concierto tuvo que ser cancelado.

Los asistentes, molestos por la situación, mostraron su desacuerdo lanzando sillas que se habían colocado como parte de la organización.

Algunos incluso brincaron las vallas de seguridad y subieron a los monumentos de la zona para tener una mejor vista del escenario.

Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros piden perdón a fans

Santa Fe Klan, agradecido por la paciencia de sus seguidores a pesar del clima adverso, prometió volver a Guadalajara para ofrecer otro evento sin costo. En una publicación en Instagram, el artista expresó: “Guadalajara no pudimos salir por causas del clima. ¡Nos vemos pronto carnales! Gracias por aguantar”, dijo en un video publicado en Instagram.

Posteriormente, el cantante cantó junto con sus fans a través de un megáfono y prometió reagendar su concierto.

Gabito Ballesteros también ofreció disculpas: "Lamentablemente, por razones de seguridad, nos obliga a cancelar las presentaciones musicales programadas. Agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado", dijo en un video a través de Twitter.

