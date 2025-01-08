Hija de famoso músico se debate entre la vida y la muerte a sus 24 años: "Te prohíbo morir"
Claudio Valenzuela, integrante de la agrupación chilena Lucybell, atraviesa un complicado momento por la salud de su hija, quien está "en riesgo vital".
Claudio Valenzuela, vocalista de la banda chilena Lucybell, atraviesa por un difícil momento tras la hospitalización de su hija Amaya, quien se debate entre la vida y la muerte.
Nicole Ahumada, madre de la joven de 24 años y expareja del músico, reveló que su hija se encuentra "grave" y "en coma inducido para tratar una severa infección en la sangre".
El Hospital de Urgencia Asistencia Pública emitió un comunicado el 7 de enero para dar el parte médico de la hija de Claudio Valenzuela. La institución informó que la joven está internada en la Unidad de Paciente Crítico desde el 6 de enero, debido a que "está en riesgo vital", pero se encuentra "estable dentro de su gravedad".
La desgarradora prohibición de la madre de Amaya
Nicole Ahumada comprartió un emotivo y desesperado mensaje el 8 de enero en Facebook, en donde dejó ver que su hija está muy delicada y le "prohíbe morir".
"Uno como mamá ama tanto a sus hijos que jamás quisiera verlos mal... Estoy devastada y en pie de guerra... raro pero ¡así es! Amaya Valenzuela soy tu madre y te prohíbo morir. Eres guerrera hija de guerrera... N o tienes otra opción mas que vivir... Te amamos y aquí te esperamos", escribió la expareja del integrante de Lucybell.
Por su parte, Claudio Valenzuela no ha emitido mensaje respecto a la salud de su hija, pero ha retomado los buenos deseos que amigos y colegas han publicado en redes sociales.
¿Qué toca la agrupación Lucybell?
Lucybell es una banda chilena de rock alternativo formada en 1991 en Santiago de Chile. Los miembros originales fueron Claudio Valenzuela (voz y guitarra), Francisco González (batería), Marcelo Muñoz (bajo) y Gabriel Vigliensoni (teclados).
La banda se hizo popular con sus primeros discos,'Peces' (1995) y 'Viajar' (1996), que los colocaron entre las bandas más exitosas de Chile en los años 90.
En 2003, Lucybell se trasladó a Los Ángeles, California, con el objetivo de internacionalizar su carrera, logrando reconocimiento a nivel latinoamericano con el álbum Lúmina.
A lo largo de su trayectoria, han lanzado varios discos y ha realizado numerosas giras, consolidándose como una de las bandas más importantes del rock chileno. Sin embargo, recientemente anunciaron un receso temporal para enfocarse en sus vidas personales.