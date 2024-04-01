Christian Chávez pierde su canal de YouTube: señala a extrabajador de RBD y él responde

Video Los pleitos de Anahí y otros dramas de 'Rebelde': le dejó de hablar a una de sus compañeras

El domingo 31 de marzo, Christian Chávez informó a través de sus redes sociales que su canal de YouTube había sido eliminado por completo de la plataforma, junto con su canción ‘Libertad’, la cual él había financiado al cien por ciento en el pasado.

En la misma publicación, el miembro de RBD señaló que la única persona con acceso a su canal era su exmanager Guillermo Rosas quien supuestamente había sido despedido de la gira del grupo pop debido a un presunto desfalco.

PUBLICIDAD

“Queridos todos, como podrán haberse dado cuenta, mi canal de YouTube fue borrado completamente, incluyendo la canción de ‘Libertad’, la cual yo pagué por la realización de ese video años atrás”, escribió en sus historias de Instagram.

El cantante denunció que su canal de YouTube fue borrado. Imagen Christian Chávez / Instagram



“No comprendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi exmánager, el señor Rosas”, agregó.

A pesar de lamentar lo ocurrido, Christian Chávez compartió una captura de pantalla en la que Guillermo Rosas aparecía como supuesto propietario del canal.

“Me duele en el alma esta acción y espero que se pueda explicar. Son años de trabajo para que se haga esto a mi canal y se cambie a otra persona. Le pido ayuda a @youtube”, sentenció.

Guillermo Rosas responde a Christian Chávez

Después de las acusaciones realizadas por el actor de ‘Rebelde’, la agencia de entretenimiento The Sixth House (T6H), fundada y dirigida por Guillermo Rosas, emitió un comunicado afirmando que el canal de YouTube de Christian Chávez había sido "hackeado".

“El día de hoy, el canal de YouTube de Christian Chávez fue hackeado, junto a el uso indebido y mal intencionado de la identidad de personas de T6H, les pedimos por favor continuar reportándolo”, se lee en el documento.

La postura de Guillermo Rosas a través de su agencia de entretenimiento T6H. Imagen T6H / Instagram