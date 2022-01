Chris Evans sufrió de ataques de pánico que casi lo alejan de Hollywood: así lo superó

Chris Evans se suele presentar como una persona relajada, feliz y sin muchos problemas; sin embargo, el aclamado galán estuvo a punto de dejar su carrera por problemas con su salud mental.

El actor, quien alcanzó la fama al interpretar al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, reveló que la ansiedad casi le cuesta la carrera en Hollywood, pues no podía lidiar con todo lo que traía consigo la fama.

En la más reciente edición del podcast 'Awards Chatter de Hollywood Reporter', en el 2020, confesó que rechazó en numerosas ocasiones la invitación de Marvel para ser parte de 'The Avengers'.

Y es que, lo que pocos saben, es que la actuación comenzó para él como un pasatiempo y ya se estaba convirtiendo en un trabajo de tiempo completo.

Chris Evans rechazó ser Capitán América

El famoso señaló que, al iniciar su exitosa carrera en Hollywood, la ansiedad comenzó a hacerse presente.

Sobre todo porque en plena Era tecnológica, las redes sociales te permiten leer todas las opiniones, incluso las negativas.

El actor detalló que fue en 2011 cuando en repetidas ocasiones rechazó el papel de Steve Rogers.

Apesar de que la compañía de ‘súper héroes’ le ofreció un buen sueldo y hasta redujo su participación de nueve a seis películas.

El famoso sufrió de ansiedad y ataques de pánico

Sus problemas de ansiedad comenzaron un año antes, en 2010, cuando protagonizó la cinta independiente que lleva por título 'Adicto'.

Se agudizó debido a que no consideraba que su papel de abogado en problemas de sustancias fuera el mejor para su estado de ánimo.

“Fue la primera vez que empecé a tener mini ataques de pánico en el rodaje”,

El apoyo de su familia lo ayudó

Fue hasta que sintió el apoyo de su familia, amigos y su terapeuta, que decidió aceptar la invitación de Marvel para ser el Capitán América:

“Fue la mejor decisión que he tomado”, admitió.



Fue así como olvidó el miedo para saltar 'a lo grande' a la fama, continuó contando para el podcast.

No es la primera vez que Chris Evans hace público su problema de ansiedad; según contó, lo hace como una forma de liberación personal y para crear conciencia sobre la salud mental.



Por ejemplo, en un video YouTube para el canal Motivation Madness en 2017, confesó:

“Interpretar al Capitán América era un gran compromiso, porque implica un contrato para hacer seis películas. Algo que me dio miedo porque después de hacer la primera no podía arrepentirme y decir: ‘Vale, aquí lo dejo, no hago más’. Suponía comprometerme 10 años de mi vida. No estaba preparado para tomar esa decisión”.