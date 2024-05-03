Cher revela que sale con hombres más jóvenes porque los de su edad “están todos muertos”

Video El novio de Cher es 40 años menor, pero no es su romance más polémico: los famosos que la enamoraron

Cher ha revelado el motivo por el que mantiene romances con hombres más jóvenes y no de su edad o mayores.

La estrella, de 77 años, está actualmente en una relación con el cantante Alexander ‘AE’ Edwards, de 38. Lo hicieron público en noviembre de 2022, cuando asistieron a los iHeartRadio Music Awards juntos.

Cher explica por qué sale con hombres más jóvenes

La intérprete de ‘Believe’ habló sobre sus preferencias de parejas durante su aparición en ‘The Jennifer Hudson Show’, en el episodio del 1 de mayo.

Cher comenzó desvelando que rechazó a Elvis Presley: “Sabía de la gente que lo rodeaba, y no es que fueran malas personas, es que estaba algo nerviosa por su reputación”.

Con ese antecedente, ella dijo que normalmente es muy tímida cuando se trata del sexo masculino e hizo una curiosa confesión.

“Y la razón por la que salgo con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad o mayores, bueno, ahora están todos muertos”, sentenció.

“Pero antes, ellos (los hombres de mi edad) simplemente nunca… siempre les aterrorizaba acercarse a mí, y los hombres más jóvenes eran los únicos que (lo hacían)”, agregó.

Acerca del por qué los jóvenes no han dudado en cortejarla, la también actriz afirmó: “(Son audaces) sí, criados por mujeres como yo”.

Abordando la diferencia de edad entre ella y Alexander ‘AE’ Edwards, Cher compartió en qué momento eso se hace evidente durante su convivencia.

“A veces estoy hablado con él y no tiene ni idea de quién le estoy hablando”, contó a Extra en octubre de 2023. “Me mira y dice: ‘Yo no había nacido aún’”.

En el pasado, ella se vinculó con Tom Cruise y Val Kilmer, ambos 10 años más jóvenes, de acuerdo con la revista Vanity Fair.

En esa lista también se incluyen: los cantantes Gregg Allman y Gene Simmons, el productor de cine Josh Donen, el panadero Rob Camilletti, el guitarrista Richie Sambora y el guionista Ron Zimmerman.

Cher salió con hombres mayores en su juventud

Aunque ahora Cher tiene idilios con hombres más jóvenes, no siempre fue así. Durante su juventud, de hecho, sucedió lo contrario.

Según People, cuando ella tenía solamente 16 años salió brevemente con el actor Warren Beatty, quien tenía 25 años.

Poco después, en 1962, se involucró con Sonny Bono, de 28 años. Se casaron en 1964 y, cinco años más tarde, tuvieron a su hijo Chaz. Ella solicitó en 1974 el divorcio, que se concretó al año siguiente.