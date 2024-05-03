Chef Yisus

El Chef Yisus anuncia su divorcio de María Juliana, la madre de sus hijas

El colaborador de Despierta América confirmó en el show que está separado de María Juliana tras 13 años de matrimonio.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Francisca quedó "indignada" con Chef Yisus por un platillo que nunca le preparó a ella y sí a Zoe Saldaña

El Chef Yisus confirmó en Despierta América que está en proceso de divorcio de María Juliana, tras 13 años de matrimonio.

"Hoy quiero ser quien les comparta este cambio en mi vida y pese a un proceso de divorcio, el día de hoy les quiero confirmar que Juliana y yo hemos decidió ponerle fin a nuestra unión como pareja. Nosotros estuvimos casados 13 años y vivimos momentos muy especiales, vivimos momentos felices", dijo la mañana de este 3 de mayo en el matutino de Univision.

El colaborador de Despierta América señaló que pese a la separación, "seguirán siendo familia" por el bienestar de sus pequeñas hijas Anabela y Silvana, de 8 y 6 años respectivamente.

Jesús Alberto Díaz, nombre real del chef, aseguró que continúa el respeto hacia Juliana y el proceso lo han llevado de la mejor manera para ambas partes.

"Pero no es el fin del mundo, yo la sigo respetando mucho como persona, sobre todo como mamá, la mamá de mis hijas (…) Esto es un proceso que lleva tiempo, pero lo hemos manejado de la mejor manera posible por el bien de ellas y por el bien de nosotros.

Finalmente, el Chef Yisus advirtió que ni él ni su expareja darán detalles de la separación para no afectar a sus hijas.

La historia de amor del Chef Yisus y María Juliana

Se conocieron en Miami en una fiesta en 2010 y el flechazo fue instantáneo. Al poco tiempo comenzaron una relación.

Un año y medio después, Jesús Alberto le propuso matrimonio en una romántica cena.

En 2012 se casaron y en agosto de 2015 se convirtieron en padres de Anabella, pero su familia creció dos años después con la llegada de su segunda hija, Silvana.

Sin embargo, tras 13 años de matrimonio y 14 de relación, la pareja decidió separarse y están en proceso de divorcio.


