Hijo de Chabelo responde si el actor tiene Alzheimer tras rumores de que no puede ni hablar

Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, respondió de forma contundente a los rumores en torno a la salud mental del acto, luego de que circulara información sobre que supuestamente padece Alzheimer.

"Es totalmente falso, la verdad es que desgraciadamente la gente dice cosas y todo el mundo está buscando clics y rating", indicó López Miranda en una entrevista a El Universal el 26 de mayo.



Aunque negó que su padre padezca este trastorno mental, en otro entrevista reveló que se encuentra “totalmente retirado” por motivos de salud.

El segundo de los tres hijos del ícono de la televisión mexicana señaló que la salud de su padre se ha visto mermada en los últimos años.

“Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud”, externó el 24 de mayo en entrevista con Javier Poza.

Agregó que desearía que su padre fuera “eterno” como el público ha mencionado, dada su amplia trayectoria como actor y comediante.

“Contrario de lo que piensa mucha gente, mi viejo no es eterno, ojalá lo fuera, y ha tenido un par de años difíciles”, señaló López Miranda.

Aunque han sido años de altas y bajas en su salud, mencionó que su papá “está bien y muy fuerte”, pero sí reiteró que Chabelo ya no estará más frente a las cámaras.

“Está bien. No ha sido fácil, no ha tenido un par de años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él (la cuarentena por covid-19), pero ahí va… Mi padre es un hombre muy fuerte, le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”, comentó.

Chabelo está "disfrutando del fruto de su trabajo"

A pesar de los problemas físicos con los que ha lidiado, Chabelo se encuentra tranquilo disfrutando de su retiro, según comentó López Miranda a El Universal.

“Le hacía mucha falta tener una vida un poco más tranquila, porque mi padre no paraba de trabajar. Una vida de disfrute, de descanso", señaló.



El hijo del intérprete, quien es productor, reconoció que las décadas de arduo trabajo de su padre rindieron fruto y al día de hoy está gozando de una rutina relajada y sin presiones.

"Me encanta verlo tranquilo, disfrutando de los frutos de su trabajo. Yo creo que en este negocio y mundo que vivimos tienes que seguir y seguir pero él ya no, ya le toca descansar de ese trabajo de su vida. Le encanta leer, le encanta ver al América, el Real Madrid, cosas que nunca había hecho”, aseveró.

Rumores aseguran

que Chabelo padece Alzheimer

Tras darse a conocer que ‘El amigo de todos los niños’ estaría de nuevo en la televisión, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que Chabelo “tiene Alzheimer o demencia senil".

Durante el programa ‘Sale el sol’ del 24 de mayo, Infante habló del regreso del actor a la pantalla chica y mencionó lo que supuestamente sabe de su estado de salud.

“Yo sé que a Xavier, mi querido Chabelo, ya lo tienen guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene Alzheimer o demencia senil o algo”, comentó el presentador.



Agregó que el conductor de ‘En familia con Chabelo’ padece la misma enfermedad que Polo Polo. Según Gustavo Adolfo Infante, Xavier López tiene problemas de habla.

“Igual que Polo Polo, que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y Chabelo también, el día de hoy están sin poder hablar”, afirmó el periodista de espectáculos.

Pese a los problemas de salud, habrá nuevo contenido de Chabelo

A pesar de que Xavier López está alejado del mundo del entretenimiento desde siete años, su hijo anunció que hay planes para realizar tres proyectos con los que mantendrán su imagen vigente: una serie animada, un programa de concursos y una bioserie.

“Después de una negociación larga, llegamos a un acuerdo de poder producir nuevos contenidos de Chabelo para plataformas”, aseveró López Miranda en el programa de Javier Poza.

Respecto a la realización de una bioserie, señaló: “Mi papá acaba de cumplir 87 años y tiene muchas cosas que contar que muy poca gente conoce. Hay muchas cosas que queremos contar”.

También confesó a El Universal que un inicio, el legendario presentador de 'En familia con Chabelo' se rehusó a que se realizara una bioserie suya, pues temía no se hiciera una buena producción; por lo tanto, al ser él quien está a cargo, dijo sentir una gran responsabilidad.

“Hubo bioseries de grandes figuras del entretenimiento que yo siento que no les hicieron justicia, entonces a partir de eso mi papá estaba en un 'no' absoluto, decía 'no quiero que hagan eso'. Para mí es una grandísima responsabilidad hacer su bioserie y para los nuevos socios también, queremos hacer las cosas bien”.