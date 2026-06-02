Actor de Imperio de Mentiras reaparece: se alejó de las telenovelas tras ser diagnosticado con cáncer
El actor Carlos Eduardo Torres fue captado en Guadalajara, México, a casi tres años de hacer público su diagnóstico de cáncer.
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Carlos Eduardo Torres, actor de Imperio de Mentiras, reapareció luego casi tres años alejado de las telenovelas tras un diagnóstico de cáncer de próstata.
El actor fue captado en las inmediaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, México, ciudad en la que reside desde hace dos años y medio por recomendación médica.
“Súper bien, yo soy de aquí. Yo soy de Guadalajara, me fui por mi carrera 30 años a la Ciudad de México. Y ahora por recomendación del médico me dijo ‘vete un ratito para allá’. Y estoy muy bien, estoy renovando energías y viviendo una nueva etapa”, mencionó al diario.
Por el momento, el también protagonista de ‘La Hija del Jardinero’ se encuentra en una pausa actoral que espera dejar pronto para “volver a los escenarios”.
“De momento todavía no hay nada definido. Pero sí, es lo que sé hacer, lo hago bien según lo que me dice el público. Lo disfruto. Y sí, la intención es si las puertas se vuelven a abrir, volver a los foros y volver a los escenarios. Con mucho gusto”, compartió.
Se alejó de las telenovelas tras ser diagnosticado con cáncer
Carlos Eduardo Torres reveló que, aunque su deseo es volver a los escenarios, aún se está preparando para “regresar con más fuerza”, sobre todo, después de superar un momento complicado como el cáncer.
“De alguna manera la vida me está preparando para retomar y para regresar con más fuerza. Con más confianza, con más renovación y aprovechar esta nueva etapa que Dios me está permitiendo”, dijo.
“Estoy en paz. La felicidad yo creo que es algo efímero. La felicidad son pequeños momentos que se van presentando de aciertos en la vida y que se disfrutan. Pero estoy en paz y esa paz creo que me acerca cada vez a tener más momentos más frecuentes de felicidad”, sentenció.
Su diagnóstico
El 17 agosto de 2023, Carlos Eduardo Torres dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer de próstata.
Durante su tratamiento, el intérprete se sometió a más de 30 radioterapias que lo llevaron a alejarse de los melodramas y, posteriormente, a enfrentar complicados momentos económicos.
“Tuve un tratamiento de 37 radioterapias. Me estoy cuidando, pero la desesperación me hizo cometer muchos errores, me sentía desvalido. Exigí visitas, muestras de amor. El mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí (...) Mi vida laboral se puso en pausa, cambiaron muchas cosas. Mi situación económica se fue a la bancarrota”, señaló.
En diciembre de 2024, Carlos Eduardo Torres dio a conocer que era “un sobreviviente de cáncer” y que la enfermedad había transformado su vida por completo.
¿En qué telenovelas trabajó Carlos Torres?
Antes de ser diagnosticado con cáncer, Carlos Torres participó en Imperio de Mentiras junto a Susana González y Angelique Boyer.
A su trayectoria también se suman telenovelas como Locura de Amor, La Intrusa, Las Vías del Amor, Amor en Custodia y La Hija del Jardinero.