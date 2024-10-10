Carlos De la Mota

Carlos de la Mota enfrenta la muerte de su bebé: su esposa publica triste mensaje

El actor Carlos de la Mota y la presentadora Laura Pérez anunciaron el fallecimiento de su segundo hijo. A través de una publicación de Instagram revelaron lo que sucedió con el segundo bebé que esperaban.

Por:Elizabeth González
Carlos de la Mota, actor de la telenovela Lo que la vida me robó, enfrenta momentos difíciles por la muerte de su segundo bebé.

Su esposa, la presentadora Laura Pérez, compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje con el que dio a conocer la pérdida del bebé que esperaban con mucha ilusión.

“Hoy quisiera hablar de un tema que muchas mujeres no nos atrevemos hablar, ya sea por vergüenza, por tristeza, por pensar que a nadie le importa… o simplemente porque estamos acostumbradas a sólo hablar de lo bonito del proceso de llegar a concebir un ser humano, pero nunca de las pérdidas”, escribió el 1 de octubre.

“Hace dos semanas más o menos, Carlos y yo nos enteramos de que estábamos embarazados… ese bebé tan deseado por fin estaba de camino! Nos emocionamos mucho, nos alegramos… pero esa ilusión se desvaneció rápidamente”, agregó junto a la imagen de una ecografía.

¿Qué pasó con el segundo bebé de Carlos de la Mota?

La esposa de Carlos de la Mota explicó que, debido a que los niveles de la hormona del embarazo comenzaron a disminuir, fueron alertados sobre que “el embarazo no estaba evolucionando bien”.

“La verdad la noticia nos agarró por sorpresa y de una vez nos pusimos tristes pero a la vez un poco esperanzados porque en la sonografía se había visto un saquito gestacional… Pero unos días después lamentablemente el proceso de un aborto espontáneo inició”.

Sin dar más detalles, Laura Pérez explicó la razón por la que decidió compartir la noticia de la pérdida de su bebé, puntualizando que el actor de telenovelas siempre estuvo a su lado.

“Nadie nunca me había contado que podías sentir todos los síntomas del embarazo y de un día para otro, no sentir absolutamente NADA, siendo esto la primera sospecha de que algo no estaba bien”, contó la periodista dominicana.

“Pero tampoco nadie me había contado que podías llegar a sentir tantas emociones a la vez; ansiedad, preocupación, tristeza, frustración, sentirte hasta culpable o decepcionada… ni tampoco nadie le cuenta a un papá, que es válido llorar y dejar salir sus emociones, que no solo debe estar preocupado en aliviar o consolar a su esposa, porque es importante que sienta ese duelo tanto como la madre”, añadió.

Laura Pérez concluyó su mensaje con una reflexión, con la que invitó a las mujeres que atraviesan por un proceso similar a expresar sus emociones.

“No estás sola y que no te quedes sola. Porque entre mujeres podemos bailar bajo la lluvia en medio de la tormenta. Podemos unirnos en el dolor y la alegría. Porque finalmente, todas somos una”.

Carlos de la Mota y Laura Pérez debutaron como papás el 22 de diciembre de 2022 con el nacimiento de Carla Isabelle.

Antes del nacimiento de la pequeña Carla, la esposa de Carlos de la Mota ya había debutado como mamá de Mía, su primera hija.

