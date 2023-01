Carlos Baute presume que su hijo mayor canta “muy parecido” a él: video

Carlos Baute compartió un video con el que evidenció que su hijo mayor, José Daniel, canta prácticamente igual a él.

Fue el pasado 3 de enero cuando el cantautor venezolano mostró los dotes vocales de su primogénito, quien es producto de la relación que tuvo con Nayera Arellán hace más de tres décadas.

Hijo mayor de Carlos Baute canta muy parecido a él

Baute publicó un clip en su cuenta de Instagram, en el que se muestra a José Daniel interpretando su éxito ‘Colgando en tus manos’.

Después de unos segundos, el propio Carlos se une a su hijo para interpretar la canción, que originalmente grabó con Marta Sánchez y se estrenó en el año 2008.

“Este es mi hijo hermoso, que le quiero. Besos, besos, adiós”, dice el artista al terminar de cantar, mientras abraza a José.

Para acompañar el material audiovisual, el exintegrante de la agrupación Los Chamos escribió un mensaje en el que afirmó que su hijo tiene un tono de voz muy similar al suyo.

“¡Mi hijo canta parecido a mí!”, sentenció.

La publicación de Baute generó impacto entre sus seguidores en la red social, quienes no perdieron la oportunidad de recalcar que José Daniel y su papá son idénticos.

“Dos gotas de agua, ¡qué bellos! Que viva la familia, la música, la vida y el amor”, expresó la actriz Inés María Calero en la sección de comentarios del post.

Carlos Baute y la difícil historia con su primer hijo

Si bien actualmente Carlos Baute y su hijo mayor llevan una excelente relación, durante 12 años estuvieron distanciados y en disputas legales.

De acuerdo con 'El País', en un reporte publicado en junio del 2021, José Daniel nació cuando el cantante de ‘Nada se compara a ti’ tenía 15 años y Arellán, 14.

“Cuando mi madre quedó embarazada, mi abuela, que era quien mantenía el hogar, fue a decírselo a la familia de Baute para ver qué podían hacer. Su respuesta fue darle con la puerta en las narices”, contó él a El Mundo en 2020.

Tras esa reacción, Nayera se mudó con su hijo y su familia, y rompió “definitivamente la relación” con Carlos. Fue hasta que Daniel tenía ocho años cuando le confesó quién era su papá.

En 2009 José decidió contactar a Baute, por lo que primero se acercó al padre de este, quien se ofreció a propiciar un acercamiento, pero lamentablemente murió meses después.

Precisamente en el funeral de su abuelo paterno, Daniel se encontró por primera vez a su progenitor; sin embargo, la reunión no resultó bien.

“Cuando me acerqué a saludarle, me estrechó la mano diciéndome fríamente: ‘Hola, encantado’, como si fuera uno cualquiera de los asistentes al funeral. Enseguida vino su mánager y me apartó”, dijo él al respecto.

Luego de que un año después sostuviera una inútil reunión con Baute, que deseaba saber sus “intenciones”, José optó por demandarlo para que lo reconociera como su hijo.

En 2013, un juzgado declaró que él sí era hijo biológico del artista, pero eso no propició que naciera una relación entre ellos. Al año siguiente, Daniel demandó a Carlos para que le diera pensión alimenticia, pero las autoridades favorecieron finalmente al cantante.

En 2019, el joven comenzó una nueva batalla legal contra su padre, esta vez por daños y perjuicios, reclamando una compensación económica.

En 2021 trascendió que José había retirado la demanda. Su abogado indicó entonces que ambas partes se reencontraron y llegaron a un acuerdo, casi un año antes, pero decidieron guardar silencio sobre el tema.

Baute habló de la reconciliación con su primogénito en un post, que subió a Instagram en junio de hace dos años.

“Después de malos entendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación de padre e hijo que debió haber sido siempre”, externó.