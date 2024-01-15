Esposa de Carlitos 'El Productor' deja ver cómo ha crecido su bebé a mes y medio de nacida: foto

Video ¡Ya nació la bebé de Carlitos 'El Productor! Cómo se llama, cuánto pesó y más detalles de la nena

Carlitos 'El Productor' y su esposa Silvia Díaz se convirtieron en padres por segunda ocasión el pasado 30 de noviembre cuando dieron la bienvenida a su hija Aliyah Sofía.

Ha pasado mes y medio desde entonces y es ahora que la esposa del integrante del elenco de El Gordo y La Flaca muestra cómo está la niña.

La nueva foto de la bebé de Carlitos ‘El Productor’

Antes de la llegada de la bebé, el comediante y Silvia Díaz ya tenían a su hijo Sebastián, de 6 años.

Carlitos 'El Productor' tomó por sorpresa a sus fans y a los televidentes de El Gordo y La Flaca cuando el pasado 29 de noviembre anunció que estaba a punto de ser padre otra vez.

Ese día detalló que su esposa ya estaba internada en un hospital pues la niña ya venía al mundo. Un día después, presentó a su hija a través de unos videos.

Ahora, se da a conocer una nueva imagen de Aliyah Sofía que la deja ver cómo se encuentra tras sus primeras semanas de vida.

Esta es la nueva foto de los hijos de Carlitos 'El Productor'. Se ve cómo está Aliyah Sofía a mes y medio de haber llegado al mundo. Imagen Silvia Díaz/Instagram



A la niña se le observa en los brazos de su hermano mayor, quien está feliz de abrazarla: "Los bebés de mamá", escribió la esposa de Carlitos sobre la tierna imagen.

Cuando se anunció el nacimiento de la bebé en el show farándula de Univision, Raúl de Molina informó que la niña no heredó acondroplasia, la condición de Carlitos, quien agregó que eso lo supieron "desde los cinco meses" de embarazo de su esposa.

De acuerdo con el National Center for Advancing Translational Sciences de EEUU, la acondroplasia "es un grupo de enfermedades del crecimiento óseo que impide el cambio normal de cartílago (particularmente en los huesos largos de los brazos y las piernas)".