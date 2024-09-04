Brian May, guitarrista de Queen, sufre derrame cerebral: una de sus extremidades se afectó
El ícono de la música compartió que tuvo que ser hospitalizado y dijo cómo se encuentra después de la complicación a su salud. En el pasado, él fue víctima de un ataque cardíaco.
Brian May, famoso guitarrista de Queen, reveló este miércoles 4 de septiembre que sufrió un derrame cerebral leve que perjudicó su brazo izquierdo.
En un video publicado en sus redes sociales, el músico británico compartió algunos detalles de la complicación que atravesó.
Brian May explica que sufrió un derrame cerebral
Ante la cámara, Brian May, de 77 años, reveló estar recuperándose de la afectación que incluso ocasionó que lo internaran.
“Estoy aquí para darles, en primer lugar, una buena noticia, creo, y es que puedo tocar la guitarra después de los acontecimientos de los últimos días”, declaró.
“Y digo esto porque estaba en duda debido a ese pequeño problema de salud que mencioné, que ocurrió hace aproximadamente una semana”, añadió.
El intérprete de ‘We will rock you’ esclareció: “Lo llamaron un derrame cerebral leve y, de repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo, así que fue un poco aterrador”.
Además de reconocer el trabajo de quienes lo atendieron en el hospital, él detalló que actualmente se encuentra en reposo.
“No me permiten salir, bueno, no me dejan conducir, subir a un avión, aumentar demasiado mi ritmo cardiaco”, aseveró.
Su mejoría quedó demostrada dado que hizo una broma justo cuando una aeronave se escuchaba a lo lejos, pues estaba grabando al aire libre.
“No me permiten tener aviones sobrevolando, eso me estresaría. Pero estoy bien”, comentó antes de esbozar una pequeña sonrisa.
May indicó que si no dio a conocer esta situación en el momento se debió a que “realmente no quiero compasión”.
“¡Por favor, no hagan eso porque saturarán mi bandeja de entrada y odio eso! Así que la buena noticia es que estoy bien”, enunció.
Brian May tuvo un ataque cardíaco
A principios de 2020, en mayo, Brian May se vio aquejado por un ataque cardiaco, lo que de igual manera lo mantuvo en una clínica.
Él contó a The Times posteriormente que estuvo “muy cerca de la muerte” y que los doctores descubrieron que tres de sus arterias estaban bloqueadas y en peligro de detener el suministro de sangre a su corazón.
“Es un largo camino de regreso. He tenido complicaciones por los medicamentos que tomo, una de ellas una explosión estomacal que por poco me mata”, mencionó.