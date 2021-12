¿Recuerdas a Sandra Macotela de ‘Soy tu dueña? Así luce a 11 años de la telenovela

En 2010 se estrenó ‘ Soy tu dueña’ una producción de Nicandro Díaz y con un elenco liderado por Lucero, Fernando Colunga, Gabriela Spanic y David Zepeda. El melodrama también contó con la participación de actrices como Ana Martín y Silvia Pinal.

Claro que del elenco secundario también destacaron varios talentos, uno de ellos fue Cristina Obregón, quien se encargó de dar vida al personaje de ‘Sandra Macotela’, la eterna enamorada de ‘Horacio Acosta’, el personaje de Eduardo Capetillo.

Así fue la evolución artística la actriz detrás de ‘Sandra Macotela’

Para empezar, Cristina Obregón tuvo su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Más tarde, debutó en el mundo artístico con 24 años, pues su primera aparición frente a las cámaras fue en ‘La rosa de Guadalupe’ (2008).

Su siguiente producción fue ‘El estudiante’ con el papel de Carmen. Se trató de una película del año 2009 en la que se narran las aventuras de Chano, un hombre de 70 años, en la universidad; a pesar del choque generacional, el anciano y sus compañeros logran formar un gran vínculo.

Finalmente, la actriz dio el salto a las telenovelas en 2010 con ‘Soy tu dueña’ y posteriormente hizo el papel de Rosa Elena en ‘Un refugio para el amor’ (2012). Tras ello se enfocó en el teatro y algunas de las obras en las que participó fueron ‘Balas sobre Broadway’, ‘El diario de Ana Frank’ o ‘Toc Toc’.

Cristina Obregón le apostó al emprendimiento

Los fans de la actriz ya no la han visto en pantalla, porque ahora su empresa es su prioridad: un taller que elabora artesanalmente tocados y accesorios para novias, así como móviles, muñecos y letreros para bebés. Curiosamente, este emprendimiento surgió de un hobby que Cristina tenía por las manualidades, así lo comentó en entrevista para ‘Mujer México’ en 2020.

“Es un miedo enorme emprender. El miedo al fracaso, el miedo a invertir. Es un reto fuerte porque todo el mundo cree que estás ganando mucho, pero no sabe que estás invirtiendo en otras cosas. No, no es fácil”.

A pesar de sus inseguridades, las creaciones de la actriz gustaron tanto a los ‘fashionistas’ que incluso ha colaborado con Macario Jiménez, un prestigioso diseñador de Jalisco que ha vestido a primeras damas de México como Marta Sahagún, Margarita Zavala o Angélica Rivera.

Cristina Obregón no solo es empresaria, también es mamá