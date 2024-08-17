Arrestan a exparticipante del reality show 'Exatlón' tras defender a una víctima de abuso

Video Mueren hijas y esposa de famoso presentador: detienen en cementerio a sospechoso que les quita la vida

Irving Acosta, ex participante del programa de televisión mexicano 'Exatlón', presenció un intento de agresión sexual a una mujer cerca de su lugar de trabajo, en el fraccionamiento Las Vegas de Boca del Río, Veracruz, la mañana del 15 de agosto.

Al percatarse de la situación, el joven intervino para proteger a la víctima, utilizando su camioneta para bloquear al agresor. Esta acción permitió que las autoridades detuvieran al atacante, pero durante la confrontación atropelló al agresor, causándole lesiones. Como resultado, fue detenido por causar daño físico al atacante.

El presunto agresor continúa en el hospital, pues a causa de las graves heridas una de sus piernas le fue amputada. Además, está bajo investigación por tentativa de violación.

Las autoridades veracruzanas analizan la situación legal de Acosta y la decisión sobre su liberación se resolverá en el término constitucional de 48 horas.

Aunque su detención ha generado controversia, su acto de protección ha dejado huella en la comunidad de Boca del Río, considerándolo un "héroe" por su intervención.

Argumentan que su acción fue un acto de defensa legítima y que no debería ser penalizado por proteger a una persona en peligro.