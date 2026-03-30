Meryl Streep Anne Hathaway y Meryl Streep en México: Yalitza Aparicio cuenta cómo fue su encuentro con ellas La actriz mexicana se dio cita en el evento donde Anne Hathaway y Meryl Streep promocionaron el estreno de la segunda parte de 'The Devil Wears Prada'. Esto dijo sobre el encuentro con las estrellas de Hollywood.



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Video Yalitza Aparicio muestra a qué princesa de Disney se parece

La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio compartió sus impresiones tras coincidir con las estrellas de Hollywood, Meryl Streep y Anne Hathaway. Las estrellas de Hollywood visitaron la Casa Azul, en la Ciudad de México, para promocionar el estreno de la segunda parte de 'The Devil Wears Prada', este 30 de marzo.

Durante un encuentro con la prensa, Aparicio no ocultó su entusiasmo al describir la experiencia de convivir con ambas figuras internacionales.

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Yalitza Aparicio afirma que Meryl Streep y Anne Hathaway son unas "diosas"

Al ser cuestionada sobre su interacción con las actrices, Yalitza las calificó como "unas diosas", "unas reinas" y personas "espectaculares".

Ante la pregunta de si pudo conversar con Meryl Streep, dijo. "Conversar como tal, ¿no? Si ya la habíamos visto y ya saben, la admiración siempre a distancia y respetando su espacio, pero no... maravilloso".