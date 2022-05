Andrés García revela que no puede caminar y tiene problemas de salud tras sufrir caída

Andrés García se sinceró sobre su actual estado de salud y alarmó al revelar que no puede caminar. El actor contó que a raíz de una aparatosa caída en su casa en Acapulco quedó inmovilizado y con fuertes dolores.

El protagonista de ‘El privilegio de amar’ atribuye sus problemas de movilidad a la operación en la espalda que se realizó en 2016, en la que le colocaron 10 tornillos y dos placas de titanio.

"Yo estaba en la sombrerera, escogiendo un sombrero para ponerme y últimamente algo, no sé si por los tornillos que me pusieron en la columna y la placa de titanio, o algo parecido, de repente me fallan las piernas y me caigo", explicó en entrevista telefónica para el programa de espectáculos ‘El chismorreo’.

El histrión, de 80 años, relató cómo ocurrió el accidente que lo dejó en cama y con un gran moretón a un costado del torso. Dijo que al tiempo de que perdió fuerza en una de sus piernas se golpeó con múltiples objetos que había en la habitación.

"Estaba recogiendo un sombrero y justo en ese momento me falló una pierna, porque por alguna razón desde la operación en la espalda, de replete me quedo sin fuerza en las piernas y me caigo, justo en un lugar muy complicado porque había una columna en la pared, había una repisa de cemento abajo, el sombrerero, los zapatos y me golpeé con todo", señaló.

El actor de ‘Pedro Navaja’ aseguró que uno de sus hijos ha estado al pendiente y que incluso le envió a un doctor. Durante la visita, el especialista constató las “contusiones” provocadas por el fuerte golpe y le mandó a hacer una radiografía de las costillas, pues del lado izquierdo del pecho tiene con mucho dolor.

Andres García muestra que la vida de un artista no siempre es "un lecho de rosas"

García, quien suele compartir episodios de su vida personal en redes sociales, también mostró detalles de su estado de salud a través de su canal de YouTube. Ahí contó que se encontraba tan golpeado como si se hubiera enfrentado a varios hombres en una pelea.

“Ando como si me hubiera peleado con cinco cabr… y aquí estoy en la cama sin poder moverme, esperando que se me quite poco a poco el dolor, yo creo que va a tardar un par de días más”, dijo.

García confesó que no le gustan los hospitales; sin embargo, apuntó que se mantendrá en observación.

“No me quiero volver a caer otra vez porque empiezo a caminar, de repente ya no camino y ¡pum! para abajo. Vamos a ver qué pasa”, se escucha decir en el video publicado el 2 de mayo.

El ícono del cine, teatro y televisión mencionó que expuso esta situación para mostrarle al público que en la vida de los artistas también hay malas rachas de salud.

“Entre el ching… del moretón y el de la costilla y la rodilla también medio fregada, estoy hecho una porquería […] Cosas que le pasan a los artistas por andar distraídos [...] para que no crea la gente que vivimos en un lecho de rosas”, concluyó.