Andrea Escalona da positivo a covid-19 a 5 días de la muerte de su madre Magda Rodríguez

El Heraldo de México reportó que Andrea Rodríguez, tía de Andrea Escalona y hermana de Magda, también está contagiada, aunque hasta el momento la información no ha sido confirmada.

El 30 de octubre Alejandro Gou también informó que Ariel Miramontes había dado positivo al virus, debido a que el comediante es parte de 'A oscura de me da risa', otra de las obras que produce: "Como productor he asumido el compromiso semanal de realizar pruebas de covid-19 a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende 'A oscuras me da risa' hasta nuevo aviso", escribió en Twitter.