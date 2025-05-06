Amandititita reacciona a críticas sobre su apariencia y habla de salud tras cantar en una silla

Video Amandititita denuncia discriminación tras ser sacada de un restaurante por creer que era vendedora ambulante

La cantante Amandititita respondió a los señalamientos sobre su apariencia física y por ofrecer su concierto sentada en una silla en la Feria Nacional del Libro de León el 29 de abril. Además, según medios, los seguidores estaban "preocupados" por su respiración mientras cantaba.

Este 6 de mayo la artista mexicana reaccionó a las críticas con un comunicado de prensa en sus redes sociales.

Amandititita se defiende de críticas

La cantante respondió que nunca ha tenido como objetivo formar parte del estereotipo y aseguró que está "sana".

"Me escriben medios de comunicación, y pienso, ¿para qué aclarar una mentira? Es tan fácil alterar una imagen, que te veas hermosa u horrible, sin embargo, lo que he logrado en mi vida, personal y laboralmente no es fácil", inició en su mensaje.

A Amandititita no le interesa cumplir con los 'estereotipos'

La cantante dejó claro que ella "no está obsesionada" con su físico y se siente "en paz" como es.

"Tengo todo lo que soñé. Y sigo soñando en más días como hoy. Donde estoy en paz, junto a mis seres amadas, soy feliz porque al fin, mi cuerpo, y mi mente están saludables. Nunca fui una Güera Televisa, no estoy obsesionada con la imagen física", señaló.

Reprobó que se siga juzgando a las personas por su apariencia, pues causa problemas de salud mental.

"Opinar sobre los cuerpos ajenos está provocando que mucha gente se aborrezca, sobre todo las mujeres, buscando tener un cuerpo, dibujado por el patriarcado (ten más pechos, ten más nalgas, baila para mí) terminan en situaciones que las daña física y mentalmente. Mi cuerpo no es para tu placer visual, mi cuerpo no es una cosa, menos un dispensador de placer ajeno".

Amandititita reacciona a críticas sobre su cuerpo. Imagen Amandititita/Instagram

Amandititita desmiente problemas de salud

Tras las imágenes del concierto donde aparece cantando en una silla, dejó claro que tiene la capacidad de cantar de pie y bailar. Además, aseguró que sí hace ejercicio.

"Mi cuerpo es la herramienta, la casa de mi alma y lo amo tanto. Le agradezco por una vida donde he sentido el amor más profundo. Mi cuerpo está sano, hago ejercicio. Puedo cantar hora cuarenta minutos de pie. Y luego seguir bailando. Nadie nos educa para amar y respetar, nos educan para la violencia".

Finalmente, la cantante externó los comentarios malintencionados en TikTok sobre su presentación y asegura que dicha plataforma fomenta "el odio", pues además "abunda la violencia".

¿Quién es Amandititita?

Amandititita, cuyo nombre real es Amanda Lalena Escalante Pimentel, es una cantante y compositora mexicana nacida el 3 de agosto de 1979 en Tampico, Tamaulipas. Se autoproclama intérprete de "anarcumbia", un estilo que mezcla cumbia con otros géneros como el rock, reggae y rap.

Es hija del famoso músico Rockdrigo González, y comenzó su carrera musical en 2007.