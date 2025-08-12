Acusan a actriz de ‘Alondra’ de robar laptop: video la mostraría in fraganti

Video Las imágenes del arresto de Aleska Génesis en México: así fue ingresada a prisión

Gabriela Murray, actriz de ‘Alondra’, está siendo señalada de presunto robó en México. Según el comunicador Javier Ceriani, la hija del fallecido actor Guillermo Murray habría sido captada in fraganti en el momento en que estaría sustrayendo una laptop de un spa.

Durante su show de YouTube de este 12 de agosto, el argentino presentó las imágenes en las que se aprecia a una mujer anotarse en una libreta y, tras quedarse sola en lo que sería la recepción del spa, sustraer la computadora.

“Esta chica se robó una laptop de un spa. El lugar no la va a demandar ni la va a denunciar”, detalló y señaló que, incluso, la habrían buscado para que devolviera la computadora “ya que tienen mucha información”, sin embargo, ella habría negado los hechos.

“El spa la buscó, le dijo: ‘oye, te llevaste la computadora’, y ella dice que no, que no era cierto. Le mandan el video donde ella se ve robando y ella no devuelve la laptop, los bloqueó”, sentenció.

Ni Gabriela Murray ni su hermano, el actor Rodrigo Murray, hicieron comentarios inmediatos sobre los señalamientos.

¿Quién es Gabriela Murray, actriz a quien acusan de robo?

Gabriela Murray forma parte de una de las dinastías más importantes en México. La actriz es hija del fallecido actor Guillermo Murray y hermana de Rodrigo.

A lo largo de su carrera, Gabriela ha participado en importantes telenovelas como ‘Retrato de Familia’, ‘Ramona’, ‘El Agujero’, ‘Si Dios me quita la vida’ y ‘Alondra’.

Además, ha participado en programas como ‘Como Dice el Dicho’ y en películas como ‘Amar’ y ‘Loca por el trabajo’.