Actriz Laura Vieira revela que padece cáncer de mama y está en quimioterapia: “Me ha derrumbado”

La actriz venezolana Laura Vieira dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que actualmente se encuentra luchando por su salud.

Tras un periodo alejada de las redes sociales, la también presentadora, conocida por su trabajo en el programa ‘Cartas al corazón’, compartió vía Instagram la noticia.

Laura Vieira habla de la detección de su cáncer de mama

Este 11 de enero, Laura Vieira publicó en la plataforma digital una fotografía en la que se aprecia una playa durante el atardecer junto con un mensaje.

“No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente. Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza”, escribió.

“Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible”, explicó.

Laura Vieira lucha contra el cáncer de mama. Imagen Laura Vieira/Instagram

La estrella de 47 años puntualizó que su condición, hasta ahora, solamente la conocían los “más cercanos” a ella. “Pero, siento que decirlo me hace más libre y me ayuda a sobrellevar la carga”, dijo.

“Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, es duro y tarda en procesarse, pero no queda otro camino que afrontarlo”, reconoció.

“Y por afrontarlo no me considero valiente, ni guerrera. Sólo soy un ser humano lleno del miedo inevitable que produce un diagnóstico como este, con todo lo que conlleva”, sumó.

Laura Vieira enfrenta batalla contra la enfermedad por sus hijos

La comunicadora indicó que ya empezó el “tratamiento por el flanco de la quimioterapia”, proceso en el que la acompañan su esposo, William, hijos, Samuel, Sofía y Moisés, y familia.

“Por ellos (mis niños) lucho con la fuerza a medias luego de este duro golpe, por ellos me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado, pero por ellos también me levanto y doy la pelea”, mencionó.

“Es un diagnóstico que no sólo te golea, sino que te saca de tu eje, te roba y te baja de la autopista en la que uno convierte la vida. Sólo deseo encontrar esa fortaleza que necesito en la fe, la oración y el amor”, añadió.

En los comentarios del ‘post’ en el que reveló que está enferma, Laura Vieira recibió una serie de mensajes en los que sus seguidores y amigos le expresaron su apoyo.

Laura Vieira es madre de trillizos, Samuel, Sofía y Moisés. Imagen Laura Vieira

¿Quién es Laura Vieira?

Laura Vieira comenzó su carrera en la televisión a los 12 años, en series como ‘Tukiti crecí de una de RCTV’, de 2006.

Entre los créditos de su carrera se encuentran la serie juvenil ‘Amor Urbano’ y el ‘show’ ‘Sálvese quien pueda’, según el portal Versión Final.