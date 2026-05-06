Hayden Leslie Panettiere

Actriz de ‘Scream’ y ‘Heroes’ se declara bisexual a los 36 años: “Más vale tarde que nunca”

Hayden Panettiere explicó por qué no habló al respecto antes y aseveró que llegó a tener “miedo” sobre ser honesta al respecto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Presentador de Despierta América revela que es gay y confiesa por qué lo mantuvo en secreto 

Hayden Panettiere, actriz de Hollywood reconocida por películas como ‘Scream’ o ‘Bring It On: All or Nothing’, acaba de revelar que es bisexual.

La también estrella de series, incluyendo ‘Heroes’ y ‘Malcolm in the Middle’, habla al respecto en sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, que saldrán a la venta el martes 19 de mayo.

PUBLICIDAD

Más sobre Hayden Leslie Panettiere

Arrestan a novio de la actriz Hayden Panettiere por supuestamente haberla golpeado en pleno día de San Valentín
15 fotos

Arrestan a novio de la actriz Hayden Panettiere por supuestamente haberla golpeado en pleno día de San Valentín

Univision Famosos
Hayden Panettiere vista sin su anillo de compromiso en Nueva York
1:03

Hayden Panettiere vista sin su anillo de compromiso en Nueva York

Univision Famosos
Hayden Panettiere ingresa de nuevo en rehabilitación
2 mins

Hayden Panettiere ingresa de nuevo en rehabilitación

Univision Famosos
Hayden Panettiere tiene depresión post-parto
30 fotos

Hayden Panettiere tiene depresión post-parto

Univision Famosos

En una entrevista promocional, ella se sinceró sobre por qué decidió desvelar públicamente pormenores de su orientación ahora.

“Es algo sobre mí que nunca pude compartir con el mundo porque nunca fue el momento adecuado”, dijo a Us Weekly.

“O bien era demasiado joven o me obligaban a ser perfecta en todo momento; no me animaban a ser simplemente yo misma”, indicó.

La artista detalló que, posteriormente, “llegó la época en la que parecía que salir del clóset, especialmente para las mujeres, diciendo que eran bisexuales o que les gustaban las chicas, era una moda pasajera”.

“Tenía miedo de que, si era honesta, pareciera que me estaba subiendo al tres de la moda. Era un tema muy difícil de expresar adecuadamente”, manifestó.

“Es triste haber tenido que esperar a los 36 años para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿no?”, agregó.

Relacionados:
Hayden Leslie PanettiereFamososFamosos LGBT

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
El Gallo de Oro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX