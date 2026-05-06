Actriz de ‘Scream’ y ‘Heroes’ se declara bisexual a los 36 años: “Más vale tarde que nunca”
Hayden Panettiere explicó por qué no habló al respecto antes y aseveró que llegó a tener “miedo” sobre ser honesta al respecto.
Hayden Panettiere, actriz de Hollywood reconocida por películas como ‘Scream’ o ‘Bring It On: All or Nothing’, acaba de revelar que es bisexual.
La también estrella de series, incluyendo ‘Heroes’ y ‘Malcolm in the Middle’, habla al respecto en sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, que saldrán a la venta el martes 19 de mayo.
En una entrevista promocional, ella se sinceró sobre por qué decidió desvelar públicamente pormenores de su orientación ahora.
“Es algo sobre mí que nunca pude compartir con el mundo porque nunca fue el momento adecuado”, dijo a Us Weekly.
“O bien era demasiado joven o me obligaban a ser perfecta en todo momento; no me animaban a ser simplemente yo misma”, indicó.
La artista detalló que, posteriormente, “llegó la época en la que parecía que salir del clóset, especialmente para las mujeres, diciendo que eran bisexuales o que les gustaban las chicas, era una moda pasajera”.
“Tenía miedo de que, si era honesta, pareciera que me estaba subiendo al tres de la moda. Era un tema muy difícil de expresar adecuadamente”, manifestó.
“Es triste haber tenido que esperar a los 36 años para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿no?”, agregó.