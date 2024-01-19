Actriz de ‘Emily en París’ sufre “shock séptico crítico”: se infectaron varios de sus órganos

Video Andrea Torre revela su lucha contra el cáncer de mama: soportó quimioterapias, radioterapias y cirugía

Ashley Park, actriz famosa por interpretar a ‘Mindy Chen’ en la popular serie ‘Emily en París’, sufrió un “shock séptico crítico”, por lo que varios de sus órganos resultaron afectados.

A finales de 2023 la salud de la también cantante resultó comprometida, por lo que actualmente continúa luchando por reponerse.

¿Qué le pasó a Ashley Park?

Este 19 de enero, la propia Ashley Park recurrió a su cuenta oficial en Instagram para publicar un mensaje en el que explicó lo ocurrido.

“Mientras estoy aquí sentada procesando y recuperándome de las primeras semanas de 2024, la única palabra que se me ocurre es: agradecida”, indicó al inicio.

“Mientras estaba de vacaciones de diciembre a Año Nuevo, lo que empezó como una amigdalitis se convirtió en un shock séptico crítico, que infectó y afectó a varios de mis órganos”, reveló.

Ashley Park reveló que enfermó semanas atrás. Imagen Ashley Park/Instagram

La intérprete de ‘Mon soleil’ aseveró que su estado “ha mejorado”, pese al diagnóstico negativo que les “habían dicho en un principio”.

Al tiempo que reconocía a su novio, el actor Paul Forman, por estar “incondicionalmente” a su lado en medio de esta situación, ella detalló lo que atravesó tras enfermar.

“Calmaste mis miedos y me sostuviste a través de ambulancias, tres hospitales extranjeros, una semana en la unidad de cuidados intensivos, aterradoras urgencias, incontables escáneres y pruebas e inyecciones…”, relató.

“Un dolor insoportable y tanta confusión, todo ello mientras estábamos solos al otro lado del mundo, lejos de lo que conocemos”, añadió.

El 30 de diciembre, ella subió a la plataforma digital fotografías desde su viaje por Phuket, Tailandia, en las que aparece preparando comida.

Park mencionó que estaba “profundamente agradecida” con todos los médicos y enfermeras que no solamente la atendieron, sino que la apoyaron con las “traducciones de idiomas”.

“He dudado en compartir lo que ha estado ocurriendo, ya que todavía estoy en plena recuperación... pero ahora sé que estoy a salvo al otro lado de lo peor”, confesó.

Para finalizar su escrito, Ashley afirmó que se está “curando” y prometió que va “a estar bien”, no sin antes externarle su cariño a sus admiradores.

La artista acompañó estas palabras con una serie de imágenes y videos capturados durante su hospitalización, y en las que su pareja le demuestra su amor.

Ashley Park, estrella de 'Emily en París', mostró fotos de su hospitalización. Imagen Ashley Park/Instagram

Famosos envían sus buenos deseos a Ashley Park

Después de que Ashley Park diera a conocer la complicación de salud que padece, diversas celebridades aparecieron en los comentarios de su ‘post’ para expresarle su apoyo.

Su compañera en ‘Emily en París’ y la protagonista, Lily Collins anotó: “Apenas puedo mirar esto sin llorar. Te quiero, hermana, y estoy eternamente agradecida de que estés al otro lado de esto”.

“Y por Paul Forman, por tu increíblemente enorme corazón, y por estar ahí en cada paso del camino. No puedo esperar a abrazarlos a los dos”, terminó.

Por su parte, Selena Gómez le apuntó: “Mi corazón (emoji de carita triste). Estoy tan agradecida de que estés bien, pero rezando por más curación”.